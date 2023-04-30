Победы Зари и Днепра-1, первое поражение Ротаня, рекорд Де Дзерби. Главные новости за 29 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 29 апреля

Луганчане встречались с "Черноморцем". Счет открыл Герреро, а удвоил преимущество Антюх. Перед перерывом Ермаков сократил отставание, но Русин не дал шансов на камбэк – 3:1 в пользу "Зари". "Днепр-1" играл на выезде с "Ингульцем" и не мог забить в ворота соперника почти час, пока петровцы не нарушили правила в собственной штрафной. Довбик пенальти реализовал (20-й гол в чемпионате), и почти сразу Когут забил второй – 0:2. "Днепр-1" отстает от "Шахтера" на пять очков, но имеет одну игру в запасе.

До матча с "Кривбассом" было 7 ничьих и 1 победа. Но криворожцы сумели прервать эту серию. Основные события развернулись во втором тайме. За хозяев забивали Стецьков и Микитишин, тогда как "Александрия" смогла отыграть один гол только на 90+2 (Мирошниченко). 2:1 и Кривбасс приблизился к Александрии на расстояние трех очков. "Ворскла" могла бы быть еще ближе, но сыграла с "Рухом" вничью 1:1, пропустив на 90+1 с пенальти. Также ничьей завершился матч "Минай" – "Металлист 1925" – тоже 1:1.

"Оболонь" рискует потерять первое место, если "Полесье" сегодня обыгрывает ЛНЗ. Между тем, матч с "Карпатами" получился богатым на события. Хобленко забил первый гол в начале второго тайма, киевляне остались в меньшинстве после удаления Мороза на 65-й, но сумели отыграться усилиями Фатеева на 87-м. А на 90+10 Иван Бобко нанес решающий удар – 1:2 в пользу "Карпат", которые занимают третье место и отстают от лидера на 5 очков.

В Испании феерил Карим Бензема. Он оформил хет-трик за первый тайм матча с "Альмерией". Еще один гол добавил Родриго, но и соперник ответил двумя забитыми. К слову, голы уже пропускал вернувшийся в основу Тибо Куртуа. "Барселона" в свою очередь победила насухо, но тоже забила четыре мяча. Каталонцы за шесть туров до завершения чемпионата опережают "Реал" на 11 очков.

Его "Брайтон" принимал "Вулверхэмптон" и к 40-й минуте уже вел 4:0. Во втором тайме чайки добавили еще два мяча. Интересно, что дубли оформили три игрока – Ундав, Гросс и Уэлбек. 6:0 – это крупнейшая победа Де Дзерби в Англии и всего "Брайтона" за всю историю его выступлений в Премьер-лиге. Команда бывшего тренера "Шахтер" занимает восьмое место с потенциалом подняться на пятое (имеет две игры в запасе).

В Серии А встречались "Рома" и "Милан". До 90+4 на табло были нули, а затем забил Абрахам. Но "Милан" успел отыграться – на 90+7-й Салемакерс! 1:1 и "Милан" остался четвертым, а "Рома" – пятой. От идущего третьим "Ювентуса" обе команды отстают на два очка. Недалеко и "Аталанта", обыгравшая "Торино" 2:1. Команда из Бергамо отстает от четвертого места на два пункта.