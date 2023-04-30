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На нефтебазе в Севастополе уничтожено 10 резервуаров, в городе ходят панические слухи - Генштаб

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База обеспечивала горючим Черноморский флот РФ

На нефтебазе в Севастополе уничтожено 10 резервуаров, в городе ходят панические слухи - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 30 апреля, уточнил информацию о масштабном пожаре, который произошел в субботу во временно оккупированном Севастополе.

По информации СМИ, в результате ударов дронов-камикадзе загорелась нефтебаза вблизи Казачьей бухты. Генштаб не указывает, что явилось причиной пожара, но сообщает, что в результате огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.

Отмечается, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. По имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет.

В связи с чрезвычайным происшествием в Севастополе распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. "Испытывая начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", - говорится в сводке Генштаба.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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