Обещание Павелко, Ман Сити обошел Арсенал, конфуз Наполи. Главные новости за 30 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 30 апреля

Президент УАФ настаивает на том, что национальная сборная Украины по футболу получит нового главного тренера к товарищескому матчу со сборной Германии. Кто это будет, он не уточняет, но уверяет, что со специалистом уже есть договоренность и о ней будет объявлено в указанное время. Ранее на должность тренера прочили Сергея Реброва, но в последнее время появились слухи, что он продлит контракт с "Аль Айном". Также в СМИ фигурировал хорват Славен Билич.

В рамках 34-го тура горожане играли в гостях с "Фулхэмом". Уже на 3-й минуте Холанд реализовал пенальти. Этот гол стал для него 34-м в чемпионате, поэтому норвежец повторил рекорд Алана Ширера и Энди Коула. Коттеджеры ответили точным ударом Карлоса Виннисиуса, но Альварес еще до перерыва вернул преимущество "Сити". В итоге игра так и завершилась – 1:2 в пользу команды Гвардиолы. Она обошла "Арсенал" на один балл и еще имеет на игру меньше.

Лучший матч дня – это, безусловно, встреча "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом". К 19-й минуте красные забили трижды, но Кейн до перерыва один гол отыграл и сохранил надежду. Во втором тайме Сон сократил отставание до минимума, а на 90+3-й Ришарлисон сравнял счет! Вот только на 90+4 Жота забил победный для "Ливерпуля" мяч – 4:3, и команда Клоппа уже пятая. Впрочем, в Лигу Чемпионов она вряд ли попадет, ведь МЮ впереди на 6 очков и имеет игру в запасе. Манкунианцы вчера обыграли "Астон Виллу". Ну и отмечаем "Борнмут" Ильи Забарного, разгромившего "Лидс" 4:1. Его отрыв от зоны вылета теперь составляет десять очков.

Напрасно Неаполь подготовился к чемпионскому параду раньше времени. Хотя на первый взгляд все складывалось идеально. "Интер" победил "Лацио" 3:1, так что в случае взятия трех очков в игре с "Салернитаной" "Наполи" наконец-то получил бы золотые медали. Оливейра забил на 62-й минуте, но команда Спалетти не удержала преимущество – ответил Диа. В итоге 1:1 - за шесть туров до завершения чемпионата "Наполи" опережает ближайшего преследователя на 18 очков, нужно еще одно для официального оформления титула.

Мюнхенцы воспользовались осечкой "Боруссии" в игре с "Бохумом" – они обыграли "Герту". Но не без проблем. Счет 0:0 держался до 69 минуты, пока не отличился Гнабри. А потом закрепил преимущество Коман. В обоих случаях ассистировал Киммих. За четыре тура до завершения "Бавария" опережает "Боруссию" на один балл.

Руслан не играл в матче "Марселя" против "Осера". Его команда одержала волевую победу 2:1 благодаря голам Ундера и Санчеса. Провансальцы сократили отставание от ПСЖ до пяти очков, ведь парижане проиграли на собственном поле "Лорьяну" 1:3. До завершения чемпионата еще пять туров.