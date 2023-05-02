Возвращение Шапаренко, гол Коноплянки, ассист Цыганкова. Главные новости за 2 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 2 мая

В рамках 4-го тура второго по рангу дивизиона встречались ЛНЗ и "Полесье". Будковский забил в первом тайме, Муравский сравнял после перерыва, но очень быстро Грицук во второй раз вывел житомирскую команду вперед, реализовав пенальти. Снова отыграться ЛНЗ не смог. Так что "Полесье" снова стало лидером лиги, опередив "Оболонь" на один балл.

Восемь месяцев приходилось "Динамо" обходиться без одного из своих лидеров. После матча против "Фенербахче" в первом туре Лиги Европы Николай Шапаренко был вынужден пойти на операцию из-за повреждения крестообразных связок. Наконец, реабилитация завершилась и он присоединился к тренировкам с первой командой.

Такого не случалось с октября прошлого года. Наконец-то Евгений отличился в матче его "Краковии" против "Легницы". Коноплянка вышел на замену сразу после перерыва, а результативный удар нанес на 69-й минуте и таким образом спас свою команду от поражения. "Карковия" занимает седьмое место.

"Жирона" стала автором главной сенсации в 32-м туре Ла Лиги - каталонцы победили на выезде "Севилью", которая до этого не проигрывала семь матчей подряд. Приложился к успеху и Виктор Цыганков – ассистировал Кастельяносу, когда тот забил второй гол. 0:2 в итоге – "Жирона" поднялась на восьмую строчку и теоретически может даже побороться за Лигу Конференций. Отставание от идущего шестым "Бетиса" составляет 5 очков.

Ириски вышли вперед на 15-й минуте благодаря реализованному пенальти Калвертом-Льюином, но "Лестер" ответил сразу двумя результативными ударами и чуть не увеличил преимущество до двух мячей, но Пикфорд парировал пенальти от Мэддисона. А на 54-й Ивоби сравнял счет, так что игра так и завершилась - 2:2. Миколенко провел на поле всю игру и заработал среднюю оценку. "Эвертон" остается на предпоследнем месте, но сразу три команды опережают его всего на один балл.

Еще раньше в финал попала "Барселона", которая по сумме двух матчей была сильнее "Челси" (2:1). А в понедельник второй матч сыграли "Арсенал" и "Вольфсбург". В первом поединке была зафиксирована ничья 2:2, вторые 90 минут завершились аналогичным образом и только на 119-й Бремер забила решающий гол и принесла победу "Вольфсбургу". Для Барселоны это третий подряд финал Лиги Чемпионов, в прошлом сезоне она проиграла Лиону, а перед этим выиграла у Челси. Нынешний финал состоится 3 июня.