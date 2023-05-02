Футболист, сделавший свою фамилию брендом. Сегодня День рождения у Дэвида Бекхэма
Фергюсон бросал в него бутсой
Getty Images / Global Images Ukraine
Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм родился 2 мая 1975 года в городе Лондон. Английский полузащитник, на протяжении карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ", также защищал цвета сборной Англии.
Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. Бекхэм дважды занимал второе место в голосовании на звание "Игрока года" по версии ФИФА.
Дэвид стал первым британским футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов. Он был капитаном сборной Англии с 15 ноября 2000-го и до завершения чемпионата мира-2006, проведя с отличительным знаком на плече 58 матчей. Имя Бекхэма было самым популярным запросом в Google на спортивную тематику в 2003 и 2004 годах и стало популярным рекламным брендом, в том числе в мире моды.
Англичанин женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве Адамс) и имеет троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен.
Популярное сейчас
- Украинская авиация уничтожила три ЗРК, ВСУ отразили 41 атаку за понедельник
- Лестер - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов
- Цыганков отдал ассист в матче с Севильей
- На нефтебазе в Севастополе уничтожено 10 резервуаров, в городе ходят панические слухи - Генштаб
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
Новости по теме
- 10:43 Lifestyle Дэвид Бекхэм посетил тренировку ПСЖ и устроил фотосессию со звездами парижан. ВИДЕО
- 17:59 Украинские Кривцов: Люди думают, что Бекхэм с женой у меня тут на заднем дворе загорают
- 10:31 Зарубежные "Он пасует на три метра". Как Перес продал Макелеле в Челси и развалил чемпионскую команду