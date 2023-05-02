Футболист, сделавший свою фамилию брендом. Сегодня День рождения у Дэвида Бекхэма

Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм родился 2 мая 1975 года в городе Лондон. Английский полузащитник, на протяжении карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ", также защищал цвета сборной Англии.

Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. Бекхэм дважды занимал второе место в голосовании на звание "Игрока года" по версии ФИФА.

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Дэвид стал первым британским футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов. Он был капитаном сборной Англии с 15 ноября 2000-го и до завершения чемпионата мира-2006, проведя с отличительным знаком на плече 58 матчей. Имя Бекхэма было самым популярным запросом в Google на спортивную тематику в 2003 и 2004 годах и стало популярным рекламным брендом, в том числе в мире моды.

Англичанин женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве Адамс) и имеет троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен.