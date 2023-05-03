Ошибка Зинченко не помогла Челси, поражение Реала, Месси поругался с ПСЖ. Главные новости за 2 мая

Никакой интриги: "Канониры" забили трижды уже к середине первого тайма. "Челси" в глубочайшей яме, и лишь ошибка Александра Зинченко позволила ему забить гол престижа, который, впрочем, ничего не изменил. Еще один украинец Михаил Мудрик провел матч на скамейке запасных.

"Барса" упустила дюжину отличных шансов, прежде чем на 85-й минуте Жорди Альба таки забил "Осасуне" - 1:0. В то же время "Реал" привез на "Аноэту" неосновной состав, что и стало главной причиной поражения "Сосьедаду" - 0:2. Борьбы за титул в Испании давно нет - каталонцам осталось добыть еще одну победу, и они досрочно возьмут золото.

"Фрайбург" забыл выйти на поле и еще до перерыва пропустил четыре гола - на этом матч можно было заканчивать. Удаление Гвардиола во втором тайме ничего не изменило - "Быки" легко отбились. В финале соперником "Лейпцига" будет победитель пары "Айнтрахт" - "Штутгарт".

Лео самовольно покинул расположение "ПСЖ" в понедельник ради в рекламной акции в Эр-Рияде, за что, как утверждают СМИ, его отстранили от команды на две недели без сохранения зарплаты. Также шейхи передумали продлевать с Месси контракт, который истекает летом, но здесь, кажется, у них и без того шансов не было.

Парня зовут Ибрагим Дабо, ему 17 лет, и он француз, хоть и провел последние 5 лет в системе "Крестоносцев". Контракт с ним якобы подпишут, как только вингеру исполнится 18, а пока он уже 2-3 недели тренируется с юношеской командой "Шахтера".

Никогда такого не было, и вот опять - УПЛ пытается собрать все матчи на одной платформе. На сей раз предлагают бесплатные трансляции в течение одного сезона и платные через год по цене около 150 гривен за пакет. Кто не передал права - к турниру не допускается. Строго, правда? Но это все мы уже неоднократно проходили, а воз и ныне там.