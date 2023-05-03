Ошибка Зинченко не помогла Челси, поражение Реала, Месси поругался с ПСЖ. Главные новости за 2 мая
В Европе начался очень важный для всех мидуик
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC
"Арсенал" без видимых проблем победил "Челси" в АПЛ
Никакой интриги: "Канониры" забили трижды уже к середине первого тайма. "Челси" в глубочайшей яме, и лишь ошибка Александра Зинченко позволила ему забить гол престижа, который, впрочем, ничего не изменил. Еще один украинец Михаил Мудрик провел матч на скамейке запасных.
Примера: "Барселона" вымучила победу, "Реал" проиграл в Сан-Себастьяне
"Барса" упустила дюжину отличных шансов, прежде чем на 85-й минуте Жорди Альба таки забил "Осасуне" - 1:0. В то же время "Реал" привез на "Аноэту" неосновной состав, что и стало главной причиной поражения "Сосьедаду" - 0:2. Борьбы за титул в Испании давно нет - каталонцам осталось добыть еще одну победу, и они досрочно возьмут золото.
"РБ Лейпциг" в доминирующем стиле вышел в финал Кубка Германии
"Фрайбург" забыл выйти на поле и еще до перерыва пропустил четыре гола - на этом матч можно было заканчивать. Удаление Гвардиола во втором тайме ничего не изменило - "Быки" легко отбились. В финале соперником "Лейпцига" будет победитель пары "Айнтрахт" - "Штутгарт".
"ПСЖ" не продлит контракт Месси после скандальной поездки в Саудовскую Аравию
Лео самовольно покинул расположение "ПСЖ" в понедельник ради в рекламной акции в Эр-Рияде, за что, как утверждают СМИ, его отстранили от команды на две недели без сохранения зарплаты. Также шейхи передумали продлевать с Месси контракт, который истекает летом, но здесь, кажется, у них и без того шансов не было.
"Шахтер" договорился о переходе воспитанника "Пармы" - СМИ
Парня зовут Ибрагим Дабо, ему 17 лет, и он француз, хоть и провел последние 5 лет в системе "Крестоносцев". Контракт с ним якобы подпишут, как только вингеру исполнится 18, а пока он уже 2-3 недели тренируется с юношеской командой "Шахтера".
УПЛ-ТВ: раскрыты детали очередной попытки создать единый пул
Никогда такого не было, и вот опять - УПЛ пытается собрать все матчи на одной платформе. На сей раз предлагают бесплатные трансляции в течение одного сезона и платные через год по цене около 150 гривен за пакет. Кто не передал права - к турниру не допускается. Строго, правда? Но это все мы уже неоднократно проходили, а воз и ныне там.
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