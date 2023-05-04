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Отказ Месси, контракт Беллингема и рекорд Холанда. Главные новости за 3 мая

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 мая

Отказ Месси, контракт Беллингема и рекорд Холанда. Главные новости за 3 мая

Фото: @PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 мая.

Месси покинет Париж

Лионель Месси покинет "ПСЖ" в конце сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отец и агент аргентинца Хорхе Месси уведомил об этом французский клуб ещё в прошлом месяце. При этом вчера стало известно, что "ПСЖ" отстранил Лео от тренировок и игр на две недели, а также оштрафовал игрока на зарплату за тот же период. Аргентинец самовольно улетел в Саудовскую Аравию, пропустив тренировки команды без разрешения.

Беллингем близок к Реалу

"Реал" близок к тому, чтобы закрыть сделку по Джуду Беллингему, сообщает Marca. 19-летний англичанин подпишет контракт до лета 2029-го. Мадрид уже ведет переговоры с "Боруссией" по сумме сделки. "Дортмунд" просит 140 миллионов евро, тогда как "Реал" постарается снизить стоимость до 100-120 миллионов евро.

Договорняк в матче Днепра-1 и Металлиста?

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что матч 24-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Металлист" (5:0) привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок. По словам Павелко, комитет проведёт оперативную проверку в сотрудничестве с букмекерскими конторами, после чего даст свою оценку случившемуся.

Возвращение Большого Сэма

"Лидс" подтвердил увольнение Хави Грасия с поста главного тренера команды. Его место займет Сэм Эллардайс, сообщает клубная пресс-служба. Грасия возглавлял "павлинов" с февраля текущего года. Эллардайс будет тренировать "Лидс" до конца сезона. Последним его местом работы был "Вест Бромвич", с которым англичанин работал в сезоне-2020/21. “Лидс” с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Рекорд Холанда

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд по количеству забитых голов в одном сезоне АПЛ. В перенесенном матче 28-го тура форвард в ворота "Вест Хэма" забил свой 35-й мяч в нынешнем чемпионате, отыграв 31 матч. Напомним, что 34 гола за один сезон забивали только Алан Ширер в сезоне 94/95 и Эндрю Коул в сезоне 93/9. “Манчестер Сити” же возглавил АПЛ, опередив на пункт “Арсенал”, при этом имея ещё и матч в запасе.

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