Иньеста может присоединиться к тренерскому штабу Хави в Барселоне

Звезда "Барселоны" Андрес Иньеста в июле планирует покинуть свой действующий клуб "Виссел Кобе", об этом сообщает marca.com.

Полузащитник присоединился к команде Джей-лиги в 2018 году, после эмоционального прощания на "Камп Ноу", и в начале 2020 года он продлил свой контракт до 2024 года.

Однако, несмотря на то, что контракт Иньесты еще действует, он хочет уйти, и клуб готов поспособствовать его будущему отъезду.

В июне "Барселона" встретится с "Висселем" в товарищеском матче, который, вероятно, станет его последней игрой в Японии.

Иньеста, которому в ближайшие дни исполняется 39 лет, не сообщал о завершении карьеры. Возможно, он подпишет контракт с какой-то другой командой, или же присоединится к тренерскому штабу Хави в "Барселоне".