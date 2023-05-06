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Иньеста может присоединиться к тренерскому штабу Хави в Барселоне

Общие новости
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Испанский хавбек готовится покинуть японский Виссел Кобе летом

Иньеста может присоединиться к тренерскому штабу Хави в Барселоне

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Звезда "Барселоны" Андрес Иньеста в июле планирует покинуть свой действующий клуб "Виссел Кобе", об этом сообщает marca.com.

Полузащитник присоединился к команде Джей-лиги в 2018 году, после эмоционального прощания на "Камп Ноу", и в начале 2020 года он продлил свой контракт до 2024 года.

Однако, несмотря на то, что контракт Иньесты еще действует, он хочет уйти, и клуб готов поспособствовать его будущему отъезду.

В июне "Барселона" встретится с "Висселем" в товарищеском матче, который, вероятно, станет его последней игрой в Японии.

Иньеста, которому в ближайшие дни исполняется 39 лет, не сообщал о завершении карьеры. Возможно, он подпишет контракт с какой-то другой командой, или же присоединится к тренерскому штабу Хави в "Барселоне".

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В статье: Андрес Иньеста Барселона Хави Виссел Кобе
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Источник:
marca.com

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