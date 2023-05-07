Матчи Мудрика и Малиновского, очередной трофей Реала. Главные новости за 6 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 6 мая

Михаил вышел в старте на матч против "Борнмута" и отыграл 63 минуты, за которые успел заработать желтую карточку за симуляцию. Его заменили при счете 1:1, а после этого "Челси" сумел забить дважды – отметились Бадьяшиль и Жоау Феликс. Это первая победа аристократов с марта, они идут 11-ми. Забарный весь матч просидел на скамье для запасных, "Борнмут" – 14-й.

Во Франции встречались главные претенденты на серебро - "Ланс" и "Марсель". Руслан Малиновский, залечив травму, вышел в основе и отыграл 76 минут. Но когда его меняли, "Ланс" был впереди 2:0. Провансальцы смогли сократить отставание (забил Пайет), но победу все же одержал "Ланс", сдвинувший "Марсель" со второй ступени.

В финале королевскому клубу противостояла "Осасуна". Уже на 2-й минуте Родриго открыл счет, но в начале второго тайма Торро сумел восстановить статус-кво. Однако тот же Родриго на 70-й забил решающий гол – 2:1, "Реал" взял трофей, ставший для него 20-м по счету. К слову, последний раз мадридцы брали Кубок еще в 2014-м.

Лидер чемпионата Англии уверенно начал встречу с "Лидсом" – Гюндоган оформил быстрый дубль. Немец должен был оформить хет-трик, но не реализовал пенальти, после чего "Лидс" сократил отставание и заставил понервничать Гвардиолу. Но игра так и завершилась – 2:1 в пользу "Сити", который оторвался от "Арсенала" на четыре очка. Тем временем "Ливерпуль" одержал свою шестую победу подряд – на этот раз команда Клоппа обыграла "Брентфорд" благодаря голу Салаха. Мерсисайдцы отстают от МЮ всего на один балл, правда, красные дьяволы сыграли на две игры меньше. "Тоттенхэм" прервал серию неудач в игре с "Кристалл Пэлас" - победу принес Гарри Кейн.

В Италии состоялись матчи "Милан" – "Лацио" и "Рома" – "Интер". У обеих победы праздновали миланские гранды, да еще с одинаковой разницей голов – 2:0. За красно-черных забивали Беннасер и Эрнандес, но есть проблема – травмировался самый результативный игрок команды Рафаэль Леау. За "Интер" забивали Димарко и Лукаку. Пока "Лацио" все еще второй, "Интер" – четвертый, отставая на одно очко, "Милан" – пятый и минус два балла к соседям. "Рома" вне еврокубковой зоны. Борьба за три лигочемпионских путевки на финише Серии А обещает быть очень серьезной.

Мюнхенцы играли на выезде с "Вердером" и не могли забить до 62-й минуты. А потом это сделал Гнабри, после чего преимущество закрепил Сане. Бременцы отыграли один гол, но не больше. За три тура до завершения чемпионата "Бавария" на четыре очка опережает "Боруссию", которой в 32-м туре еще играть с "Вольфсбургом". "Лейпциг" вышел на третье место, одолев прямого конкурента - "Фрайбург" - 0:1. Да еще и помогла осечка "Униона" в игре с "Аугсбургом" (1:0 в пользу баварцев).

Накануне появилась новость, что в назначении Сергея Реброва главным тренером заинтересован "Олимпиакос". Перед этим, как известно, его активно сватали на должность главного тренера сборной Украины. Сам Сергей Станиславович отказывается от комментариев, подчеркивая, что он сосредоточен на работе в "Аль-Айне". Но эмиратские СМИ начали писать, что клуб уже ищет тренера на замену украинцу, понимая, что продления контракта не будет.