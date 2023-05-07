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Президент МОК: Сделаем все возможное для возвращения россиян и белорусов в международные соревнования

Общие новости
(1 голосов)

Вторжение России в Украину как будто и не было

Президент МОК: Сделаем все возможное для возвращения россиян и белорусов в международные соревнования

Фото: Olympics

Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возвращение россиян и белорусов в международные соревнования.

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить миссию, реализовать предложения олимпийского движения, вернув спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования. Мы очень тесно сотрудничаем и обмениваемся мнениями с международными федерациями, которые на этот момент отвечают за проведение своих соревнований.

Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже.

Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень жесткими, чтобы эти решения принимались ответственными спортивными организациями.

Думаю, что правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также отдают себе отчет, что любой вид бойкота накажет только их собственных спортсменов и лишит их народ возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпиаде", - сказал Бах.

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В статье: Беларусь МОК Россия Томас Бах
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Источник:
China Daily

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.05.2023 в 15:44
Гнида продажна
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