Юрген Клопп поздравил с началом Евровидения 2023 в Ливерпуле
Сделал это как всегда в позитивном ключе
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом году 67-й песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле.
Коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к зрителям:
"От имени всех нас, добро пожаловать в Ливерпуль. Желаем вам наилучшего отдыха! Наслаждайтесь и проведите свое время как можно лучше."
Евровидение 2023 стартует 9 мая в 22:00 и закончится в субботу 13 мая.
В прошлом году победителем конкурса стала Украина. Группа "Kalush Orchestra" с песней "Stefania" завоевала первое место.
К сожалению, Украина не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса из-за опасений по безопасности, вызванных российским вторжением. Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме.
“It’s all about enjoying your time and having the best time you can. On behalf of all of us, very welcome to Liverpool and have the best time ever.”— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2023
A message from the boss as we celebrate #Eurovision2023 in our City ❤️ pic.twitter.com/uO51komnNI
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