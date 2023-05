Юрген Клопп поздравил с началом Евровидения 2023 в Ливерпуле

В этом году 67-й песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле.

Коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к зрителям:

Евровидение 2023 стартует 9 мая в 22:00 и закончится в субботу 13 мая.

В прошлом году победителем конкурса стала Украина. Группа "Kalush Orchestra" с песней "Stefania" завоевала первое место.

К сожалению, Украина не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса из-за опасений по безопасности, вызванных российским вторжением. Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме.

“It’s all about enjoying your time and having the best time you can. On behalf of all of us, very welcome to Liverpool and have the best time ever.”



A message from the boss as we celebrate #Eurovision2023 in our City ❤️ pic.twitter.com/uO51komnNI