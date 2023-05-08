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Юрген Клопп поздравил с началом Евровидения 2023 в Ливерпуле

Общие новости
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Сделал это как всегда в позитивном ключе

Юрген Клопп поздравил с началом Евровидения 2023 в Ливерпуле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В этом году 67-й песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле.

Коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к зрителям:

"От имени всех нас, добро пожаловать в Ливерпуль. Желаем вам наилучшего отдыха! Наслаждайтесь и проведите свое время как можно лучше."

Евровидение 2023 стартует 9 мая в 22:00 и закончится в субботу 13 мая.

В прошлом году победителем конкурса стала Украина. Группа "Kalush Orchestra" с песней "Stefania" завоевала первое место.

К сожалению, Украина не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса из-за опасений по безопасности, вызванных российским вторжением. Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме.

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В статье: Юрген Клопп Евровидение
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