Осечка Шахтера, победа Зинченко, чемпионство Кочергина. Главные новости за 7 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 7 мая

В воскресенье стартовал 25 тур украинской Премьер-лиги. Сначала "Днепр-1" не без проблем обыграл "Черноморец". На гол Алефиренко ответили Назаренко и Довбык, при этом Артем не реализовал сомнительный пенальти. Затем "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией" 1:1. Михайленко забил ранний гол, а Келси сравнял. Таким образом, расстояние между двумя первыми командами чемпионата сократилось до трех очков и у "Днепра-1" есть матч в запасе. Еще в одном поединке "Металлист" благодаря голу Прядуна обыграл "Львов" и поднялся на 14-е место.

"Карпаты" чуть не проиграли "Кременю". Тарануха сравнял счет ударом на 86-й минуте. 1:1 в итоге и львовяне не смогли увеличить свое преимущество над ЛНЗ. А вот "Полесье" одолело на выезде "Металлург" благодаря единственному голу от Янакова. Житомирская команда снова первая в турнирной таблице.

Александр вышел в основе и отыграл час, после чего был заменен на Тирни. Когда он уходил с поля, счет был 0:1 в пользу "Арсенала", отличился Эдегор. А потом Шер забил в собственные ворота и закрепил преимущество канониров, которые таким образом демонстрируют, что не будут сдаваться в чемпионской гонке. МЮ в это время уступил "Вест Хэму" 0:1. Шансы Ливерпуля на Лигу Чемпионов стремительно растут.

Много интересных событий в воскресенье произошло во Франции. "Страсбур" с Соболем в старте победил на выезде "Нант" 0:2 и отдалился от зоны вылета. ПСЖ без наказанного Месси обыграл "Труа" 1:3. Но больше всего внимания привлекает счет 5:4 в матче "Лион" – "Монпелье". В этом поединке произошло два покера! Форвард гостей Вахи забил четыре гола за 10 минут, его команда побеждала 1:4, но "Лион" отыгрался усилиями Ляказетта, который также отличился четыре раза, а потом еще и выиграл, забив пенальти на 90+9!

Старая Синьора играла в гостях с "Аталантой", тоже претендующей на зону Лиги Чемпионов. Фактически судьбу встречи решил гол 19-летнего Иллинга в начале второго тайма. "Аталанта" так и не смогла пробить защиту соперника, а потом еще и Влахович закрепил преимущество. "Ювентус" вышел на второе место, обойдя "Лацио". "Аталанта" осталась шестой, от зоны Лиги Чемпионов ее отделяет 5 очков.

"Ракув" за три тура до финиша стал недостижимым для конкурентов. Интересно, что чемпион проиграл свой поединок, но потерпела неудачу и "Легия", которая все еще сохраняла математические шансы догнать лидера. За "Ракув", как известно, выступает бывший игрок "Днепра" и "Зари" Владислав Кочергин. В нынешнем чемпионате он принял участие в 30 матчах, в которых забил 6 голов.