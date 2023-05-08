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Месси всё ещё главный претендент на Золотой мяч от Goal.com

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Только победа в Лиге чемпионов перебьет Кубок мира?

Месси всё ещё главный претендент на Золотой мяч от Goal.com

IFFHS

Новина українською

Goal.com обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 по своей версии. Лионель Месси остался в лидерах даже после побитых Эрлингом Холандом рекордов.

Напомним, что в прошлый уикэнд Эрлинг побил рекорд АПЛ по забитым голам за один сезон, обойдя Алана Ширера и Энди Коула с их 34-ю голами. Тогда в АПЛ было 22 команды и 42 матча. Норвежец забил свой 35-й гол в поединке с "Вест Хэмом".

В высшем дивизионе Англии последний раз столько забивали в 1967-м. Тогда Рон Дэвис поразил ворота 37 раз.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси ("ПСЖ");
  2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
  4. Винисиус Жуниор ("Реал");
  5. Карим Бензема ("Реал");
  6. Виктор Осимхен ("Наполи");
  7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
  8. Хвича Кварацхелия ("Наполи");
  9. Роберт Левандовски ("Барселона");
  10. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

Лионель Месси в этом сезоне провел 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
goal.com

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