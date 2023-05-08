Месси всё ещё главный претендент на Золотой мяч от Goal.com

Goal.com обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 по своей версии. Лионель Месси остался в лидерах даже после побитых Эрлингом Холандом рекордов.

Напомним, что в прошлый уикэнд Эрлинг побил рекорд АПЛ по забитым голам за один сезон, обойдя Алана Ширера и Энди Коула с их 34-ю голами. Тогда в АПЛ было 22 команды и 42 матча. Норвежец забил свой 35-й гол в поединке с "Вест Хэмом".

В высшем дивизионе Англии последний раз столько забивали в 1967-м. Тогда Рон Дэвис поразил ворота 37 раз.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Лионель Месси ("ПСЖ"); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"); Килиан Мбаппе ("ПСЖ"); Винисиус Жуниор ("Реал"); Карим Бензема ("Реал"); Виктор Осимхен ("Наполи"); Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"); Хвича Кварацхелия ("Наполи"); Роберт Левандовски ("Барселона"); Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

Лионель Месси в этом сезоне провел 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.