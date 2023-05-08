Месси всё ещё главный претендент на Золотой мяч от Goal.com
Только победа в Лиге чемпионов перебьет Кубок мира?
IFFHS
Goal.com обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 по своей версии. Лионель Месси остался в лидерах даже после побитых Эрлингом Холандом рекордов.
Напомним, что в прошлый уикэнд Эрлинг побил рекорд АПЛ по забитым голам за один сезон, обойдя Алана Ширера и Энди Коула с их 34-ю голами. Тогда в АПЛ было 22 команды и 42 матча. Норвежец забил свой 35-й гол в поединке с "Вест Хэмом".
В высшем дивизионе Англии последний раз столько забивали в 1967-м. Тогда Рон Дэвис поразил ворота 37 раз.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Лионель Месси ("ПСЖ");
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
- Винисиус Жуниор ("Реал");
- Карим Бензема ("Реал");
- Виктор Осимхен ("Наполи");
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
- Хвича Кварацхелия ("Наполи");
- Роберт Левандовски ("Барселона");
- Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").
Лионель Месси в этом сезоне провел 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
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