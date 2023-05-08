Аль-Наср снова не выиграл, а Роналду не забил. У Криштиану – 1 гол в последних 5-ти матчах – Видео обзор

"Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Халидж" (1:1) в рамках 26-го тура лиги Саудовской Аравии. Команда Криштиану Роналду отстала от первого "Аль-Иттихада" на 5 очков.

До конца чемпионата осталось 4 тура и "Аль-Наср" имеет реальные шансы упустить чемпионство в этом сезоне.

При этом у Криштиану роналду также продолжается кризис. Нападающий забил в последних 5-ти матчах лишь единожды, а в матче с "Аль-халидж" отличился Гонсалес Соберон.

С января Криштиану провел за "Аль-Наср" 16 поединков, в которых отличился 12 раз и отдал 2 результативных паса.