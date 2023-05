Laureus признали Лионеля Месси спортсменом 2023-го года. Награду вручают раз в год лучшим спортсменам и командам.

Лучшей командой, в свою очередь, была признана сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира в Катаре.

@Argentina win the 2023 Laureus World Team of the Year Award.



The team thrilled the footballing world with their 2022 @FIFAWorldCup performances, culminating in an incredible victory over France in one of the greatest finals the tournament has ever seen.#Laureus23 pic.twitter.com/C4CNslNnlt