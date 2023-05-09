Победы Динамо и Зари, лучший матч Эвертона в сезоне. Главные новости за 8 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 8 мая

В первом тайме команда Юрия Вернидуба была значительно острее киевлян. Несколько раз от гола бело-синих спас Нещерет. Но после перерыва Денис Попов забил после углового розыгрыша, что заставляло криворожцев менять тактику. Однако "Динамо" умело защищалось и в итоге удержало преимущество.

Впрочем, отставание от луганчан осталось на уровне 5 очков. "Заря" в свою очередь тоже победила и сделала это очень уверенно. Разгром начал Шахов, а продолжили Русин и Герреро. 3:0 в итоге и команда Ван Леувена продолжает давить на "Днепр-1" и "Шахтер". До лидера первенства всего пять очков.

В других матчах "Минай" победил "Ворсклу" со счетом 2:0 (отличились Петько и Твердохлиб). Учитывая поражение "Вереса" от "Колоса" (0:1, автогол Балана), закарпатская команда поднялась на 12 строчку. Также "Рух" выбрался из зоны вылета в зону переходных матчей – львовяне разбили "Ингулец" со счетом 3:0. Дубль на счету Климчука, еще один гол у Соломона-Отабора.

"Брайтон" в нынешнем сезоне является одной из сильнейших команд АПЛ. Казалось, что в игре с ним ирискам будет очень сложно. Но гол Дукуре уже на первой минуте задал совсем другой тон. Первый тайм закончился со счетом 0:3 в пользу команды Миколенко, отыгравшего весь матч, а во втором Макнил забил еще дважды. 1:5 в итоге – "Эвертон" выбрался из зоны вылета, в том числе благодаря поражению "Лестера" от "Фулхэма" (5:3). Не хочет вылетать и "Ноттингем", обыгравший "Саутгемптон" 4:3.

Клуб, который был чемпионом Италии, выигрывал Кубок Кубков, снова вынужден проходить очищение во втором дивизионе. Проиграв "Удинезе" 0:2, генуэзцы потеряли даже математические шансы на спасение. Впрочем, "Сампдории" не впервые играть в Серии Б. В последний раз такое случалось в сезоне 2011/12, а до этого играла во втором дивизионе с 1999-го по 2003-й.

В английских СМИ сообщают, что уже на этой неделе руководство лондонского клуба объявит о назначении нового тренера. Главным претендентом является Маурисио Почеттино, уже успешно работавший в Лондоне. Под его руководством "Тоттенхэм" брал серебро АПЛ и выходил в финал Лиги Чемпионов. После шпор был ПСЖ, который он привел к чемпионству.