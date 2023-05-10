  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Реал и Ман Сити сдержали друг друга, Месси выбрал клуб, Шахтер меняет стадион. Главные новости за 9 мая

Общие новости
(2 голосов)

Мощный матч в ЛЧ и много трансферных слухов

Реал и Ман Сити сдержали друг друга, Месси выбрал клуб, Шахтер меняет стадион. Главные новости за 9 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Ман Сити" расписали мировую в первом полуфинале ЛЧ

Это был матч высокого качества, в котором команды забили по одному шикарному голу - и на том завершили. Судьба места в финале Лиги чемпионов теперь решится через неделю в Манчестере и, по правде, здесь сложно давать прогнозы. "Реал" и "Сити" достойны друг друга.

Месси дал устное согласие на переезд в Саудовскую Аравию

Об этом пишет L’Equipe, и понять аргентинца можно. Неназванный клуб предлагает Лео крупнейший контракт в истории спорта - 500 млн евро в год. При этом газета уточняет, что Месси дал только устное согласие - то есть, это все можно переиграть. Напомним, семикратного обладателя ЗМ также связывают с "Барселоной".

Ярмоленко, вероятно, сменит клуб по окончании сезона

Об этом пишут источники в ОАЭ, и это похоже на правду. "Аль-Айн" Ярмоленко и Реброва не взял трофеев в этом сезоне, а Андрей имеет в активе 9+6 в 30 матчах. От легионера в местном слабом чемпионате ждут большего.

"Шахтер" больше не будет проводить еврокубковые матчи в Варшаве

В прошлом сезоне "Горняки" играли в ЛЧ и ЛЕ на поле варшавской "Легии", но сейчас она квалифицировалась в Лигу конференций, поэтому вариант отпал сам собой. Известно, что "Шахтер" ведет переговоры о переезде в Гданьск на стадион "Лехии". Он был построен к Евро-2012 и вмещает 44,000 зрителей. Но переговоры еще идут.

"Заря" выкупит нападающего у "Маккаби" Тель-Авив

Речь об Эдуардо Герреро. 23-летний панамец молниеносно ворвался в УПЛ и имеет 4+4 в 8 матчах. Источники в Израиле утверждают, что "Заря" выплатит за форварда требуемые 500 тысяч евро; также "Маккаби" достанется процент от следующей продажи. Похоже, украинский клуб уверен, что Герреро купят за большие деньги, вот и рискует.

"Верес" летом откроет клубную академию

Еще одно свидетельство, что жизнь не стоит на месте даже во время войны. "Верес" в августе откроет школу, куда в течение лета будет собирать детей от 12 до 16 лет. Затем они выступят в первой лиге ДЮФЛ. В Ровно хотят, чтобы академия вышла на самоокупаемость к 2030 году - цель, надо сказать, весьма амбициозная.

По теме
yellow-arrow
"Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского
yellow-arrow
Победы Динамо и Зари, лучший матч Эвертона в сезоне. Главные новости за 8 мая
yellow-arrow
Лионель Месси – спортсмен 2023-го года по версии Laureus. Аргентина – лучшая команда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде