Реал и Ман Сити сдержали друг друга, Месси выбрал клуб, Шахтер меняет стадион. Главные новости за 9 мая

Это был матч высокого качества, в котором команды забили по одному шикарному голу - и на том завершили. Судьба места в финале Лиги чемпионов теперь решится через неделю в Манчестере и, по правде, здесь сложно давать прогнозы. "Реал" и "Сити" достойны друг друга.

Об этом пишет L’Equipe, и понять аргентинца можно. Неназванный клуб предлагает Лео крупнейший контракт в истории спорта - 500 млн евро в год. При этом газета уточняет, что Месси дал только устное согласие - то есть, это все можно переиграть. Напомним, семикратного обладателя ЗМ также связывают с "Барселоной".

Об этом пишут источники в ОАЭ, и это похоже на правду. "Аль-Айн" Ярмоленко и Реброва не взял трофеев в этом сезоне, а Андрей имеет в активе 9+6 в 30 матчах. От легионера в местном слабом чемпионате ждут большего.

В прошлом сезоне "Горняки" играли в ЛЧ и ЛЕ на поле варшавской "Легии", но сейчас она квалифицировалась в Лигу конференций, поэтому вариант отпал сам собой. Известно, что "Шахтер" ведет переговоры о переезде в Гданьск на стадион "Лехии". Он был построен к Евро-2012 и вмещает 44,000 зрителей. Но переговоры еще идут.

Речь об Эдуардо Герреро. 23-летний панамец молниеносно ворвался в УПЛ и имеет 4+4 в 8 матчах. Источники в Израиле утверждают, что "Заря" выплатит за форварда требуемые 500 тысяч евро; также "Маккаби" достанется процент от следующей продажи. Похоже, украинский клуб уверен, что Герреро купят за большие деньги, вот и рискует.

Еще одно свидетельство, что жизнь не стоит на месте даже во время войны. "Верес" в августе откроет школу, куда в течение лета будет собирать детей от 12 до 16 лет. Затем они выступят в первой лиге ДЮФЛ. В Ровно хотят, чтобы академия вышла на самоокупаемость к 2030 году - цель, надо сказать, весьма амбициозная.