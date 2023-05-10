Нелетучий голландец. Сегодня День рождения у Денниса Бергкампа

Деннис Николас Мария Бергкамп родился 10 мая 1969 года в Амстердаме. Бывший нидерландский футболист, впоследствии футбольный тренер. Первоначально играл на позиции полузащитника, но позже стал играть нападающего, еще позже – оттянутого форварда.

Бергкамп – воспитанник "Аякса". С нидерландским грандом Деннис взял Кубок кубков, Кубок страны, золото чемпионата и Кубок УЕФА. В 1993 году перешел в "Интер", где еще выиграл Кубок УЕФА. В Милане Бергкамп пробыл всего два сезона, а затем перешел в "Арсенал".

В лондонском клубе футболист несколько раз стал чемпионом АПЛ (3), выигрывал Кубок (4) и Суперкубок Англии (4). За сборную Нидерландов Бергкамп дебютировал в 1990 году, в ее составе выступал на протяжении 10 лет. Деннис – третий бомбардир в истории "Оранье".

Профессиональную карьеру он завершил в 2006 году. Бергкамп был включен в список 125 лучших игроков, созданный Пеле. В 2007 году Бергкамп был включен в Зал славы английского футбола, став, таким образом, первым и пока что единственным нидерландским футболистом, который удостоился такой чести. В 2021 году вошел в Зал славы АПЛ.