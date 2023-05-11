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Миланские разборки в ЛЧ, прощание Бускетса и будущее Леау. Главные новости за 10 мая

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 мая

Миланские разборки в ЛЧ, прощание Бускетса и будущее Леау. Главные новости за 10 мая

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 мая.

Интер уверенно бьёт соседей

"Интер" сделал весомую заявку на финал Лиги Чемпионов, уверенно обыграв "Милан" (0:2) в первом матче 1/2. Успех "нерадзурри" принёс удачный дебют: в стартовые 11 минут Эдин Джеко успел отметиться с углового, а затем Генрих Мхитарян в контратаке удвоил перевес. "Милан" провёл остаток матча на чужой половине поля, но так и не смог отыграть хотя бы один мяч в отсутствии травмированного Рафы Леау.

Бускетс покинет Барселону

Серхио Бускетс подтвердил, что покинет "Барселону" по окончанию сезона. Стороны решили не продлевать сотрудничество. 34-летний капитан является воспитанником клуба, за который проводит свой 16-й сезон в первой команде. За это время Бускетс выиграл с "блаугранас" 31 трофей, включая 8 титулов чемпиона Испании и 3 Лиги Чемпионов. В случае победы "Барселоны" в каталонском дерби в воскресенье Бускетс сможет выиграть свой 9-й титул Ла Лиги.

Леау продлил контракт с Миланом

Рафаэл Леау продлил контракт с "Миланом". Об этом сообщают Фабрицио Романо и Николо Скира, официальное подтверждение ожидается в конце недели. Леау договорился о новом 5-летнем контракте с зарплатой в 7 млн евро за сезон + 2 млн в качестве подписного бонуса. Отмечалось, что Леау ранее отверг предложения "Реала" и "Челси".

Шахтёр купит для УАФ две машины VAR

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб приобретёт две машины VAR и передаст их судейскому корпусу УАФ. Ожидается, что до конца сезона в УПЛ на всех матчах с участием "Шахтёра" и "Днепра-1" будет работать система видеоповторов после скандала в прошлом туре. Ранее президент перволигового "Полесья" Геннадий Буткевич решил помочь УАФ, купив для Ассоциации систему видеопомощи арбитрам.

Нант попрощался с Комбуаре

Антуан Комбуаре покинул пост главного тренера "Нанта", говорится на официальном сайте команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал наставник "Нанта" U-19 Пьер Аристуи. Комбуаре возглавил "канареек" в феврале 2021-го и выиграл с ними Кубок Франции-2021/22, а в этом сезоне коллектив дошёл до финала Кубка. Но в Лиге 1 дела плохи – "Нант" находится в зоне вылета - 17 место и 32 зачетных пункта.

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