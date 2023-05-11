Миланские разборки в ЛЧ, прощание Бускетса и будущее Леау. Главные новости за 10 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 мая.

"Интер" сделал весомую заявку на финал Лиги Чемпионов, уверенно обыграв "Милан" (0:2) в первом матче 1/2. Успех "нерадзурри" принёс удачный дебют: в стартовые 11 минут Эдин Джеко успел отметиться с углового, а затем Генрих Мхитарян в контратаке удвоил перевес. "Милан" провёл остаток матча на чужой половине поля, но так и не смог отыграть хотя бы один мяч в отсутствии травмированного Рафы Леау.

Серхио Бускетс подтвердил, что покинет "Барселону" по окончанию сезона. Стороны решили не продлевать сотрудничество. 34-летний капитан является воспитанником клуба, за который проводит свой 16-й сезон в первой команде. За это время Бускетс выиграл с "блаугранас" 31 трофей, включая 8 титулов чемпиона Испании и 3 Лиги Чемпионов. В случае победы "Барселоны" в каталонском дерби в воскресенье Бускетс сможет выиграть свой 9-й титул Ла Лиги.

Рафаэл Леау продлил контракт с "Миланом". Об этом сообщают Фабрицио Романо и Николо Скира, официальное подтверждение ожидается в конце недели. Леау договорился о новом 5-летнем контракте с зарплатой в 7 млн евро за сезон + 2 млн в качестве подписного бонуса. Отмечалось, что Леау ранее отверг предложения "Реала" и "Челси".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб приобретёт две машины VAR и передаст их судейскому корпусу УАФ. Ожидается, что до конца сезона в УПЛ на всех матчах с участием "Шахтёра" и "Днепра-1" будет работать система видеоповторов после скандала в прошлом туре. Ранее президент перволигового "Полесья" Геннадий Буткевич решил помочь УАФ, купив для Ассоциации систему видеопомощи арбитрам.

Антуан Комбуаре покинул пост главного тренера "Нанта", говорится на официальном сайте команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал наставник "Нанта" U-19 Пьер Аристуи. Комбуаре возглавил "канареек" в феврале 2021-го и выиграл с ними Кубок Франции-2021/22, а в этом сезоне коллектив дошёл до финала Кубка. Но в Лиге 1 дела плохи – "Нант" находится в зоне вылета - 17 место и 32 зачетных пункта.