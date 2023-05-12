Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая, пишет известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

67-летний специалист и Федерация футбола Уругвая достигли устной договоренности о будущем сотрудничестве.

"Бьелса подпишет контракт в ближайшие дни, наконец-то все согласовано", — подтвердил член уругвайской федерации Хорхе Касалес.

Марсело Бьелса находится без работы с февраля 2022 года. Его уволили из "Лидса" после 3,5 лет во главе "павлинов". Ранее он возглавлял "Эспаньол", "Атлетик Бильбао", "Олимпик Марсель", "Лацио", "Лилль". На уровне сборных он тренировал Аргентину (1998-2004) и Чили (2007-2010).