Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая
Стороны достигли устной договоренности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая, пишет известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
67-летний специалист и Федерация футбола Уругвая достигли устной договоренности о будущем сотрудничестве.
"Бьелса подпишет контракт в ближайшие дни, наконец-то все согласовано", — подтвердил член уругвайской федерации Хорхе Касалес.
Марсело Бьелса находится без работы с февраля 2022 года. Его уволили из "Лидса" после 3,5 лет во главе "павлинов". Ранее он возглавлял "Эспаньол", "Атлетик Бильбао", "Олимпик Марсель", "Лацио", "Лилль". На уровне сборных он тренировал Аргентину (1998-2004) и Чили (2007-2010).
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