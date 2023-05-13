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Дубль Ярмоленко, интерес к Реброву, травма Зинченко. Главные новости за 12 мая

Общие новости
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А также переезд Днепра-1

Дубль Ярмоленко, интерес к Реброву, травма Зинченко. Главные новости за 12 мая

Фото: facebook.com/alainfcae

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 12 мая

Ярмоленко феерически провел последний матч чемпионата ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах проходит последний тур чемпионата. Команда Сергея Реброва "Аль Айн" гарантировала себе серебряные награды, разгромив "Аль Батаэх" со счетом 5:2. Дублем отметился Андрей Ярмоленко, который, таким образом, завершает чемпионат с показателем 11 голов и 4 результативных передачи в 23-х сыгранных поединках. "Аль Айн" догнал "Шабаб Аль Ахли", но тот опережает по дополнительным показателям, да еще и сыграет свой матч в субботу. Впрочем, для Реброва и Ярмоленко сезон еще не окончен – впереди полуфинал Кубка лиги против "Аль-Насра", занявшего в чемпионате девятую строчку.

В Греция все еще ждут Реброва

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Олимпиакос стремится пригласить на должность главного тренера Сергея Реброва, но потом якобы представители специалиста ответили отказом. Впрочем, один из исторических грандов не сдается. В клубе верят, что смогут убедить Станиславовича, потому он остается приоритетным вариантом. "Олимпиакос" попытается убедить Реброва после последнего тура, когда будет понятно, в каком еврокубковом турнире будет играть команда – Лиге Европы или Лиге Конференций.

Зинченко под вопросом на матчи сборной

Ранее стало известно, что Александр травмировался и не сыграет в ближайшей игре "Арсенала" против "Брайтона". Вчера в СМИ появилась информация, что лечение займет больше времени, так что Зинченко придется пропустить не только конец сезона в АПЛ, но и поединки в составе сборной Украины. Впрочем, главный тренер лондонского клуба Микель Артета не подтвердил сроки травмы Саши, но и не назвал конкретного срока, необходимого для восстановления.

Днепр-1 сменит дислокацию

Как известно, в текущем сезоне "Днепр-1" играет в Ужгороде на стадионе "Авангард". Но уже в следующем планирует вернуться в родной город и играть на "Днепр Арене". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. Также он утверждает, что днепряне в еврокубках будут играть не в Словакии, как было в этом сезоне, а в Польше.

Лацио теряет инициативу в борьбе за серебро

В первом матче 35-го тура римляне принимали "Лечче" и чуть не проиграли. Иммобиле открыл счет, но дубль Удена помог гостям выйти вперед. Только на 90+4-й Милинкович-Савич спас римлян от поражения. Таким образом они остались на третьем месте, но рискуют, что их обойдет "Интер". Нерадзурри нужно только обыграть "Сассуоло" в субботу.

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