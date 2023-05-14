Поражение Динамо и Карпат, полный матч Забарного, ассист Цыганкова. Главные новости за 13 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 13 мая

Роман Григорчук и его команда продолжают поражать. Приехав в Киев, уже на 11-й минуте они вели в счете с преимуществом в два мяча – отличились Ермаков и Демченко. После перерыва "Динамо" смогло прийти в сознание – Ванат сначала сократил отставание, а потом помог Буяльскому сравнять. Однако киевляне не смогли дожать соперника, наоборот, пропустили третий гол – Демченко оформил дубль и принес "Черноморцу" победу. Одесситы поднялись на 9-е место, "Динамо" потеряло даже теоретические шансы финишировать в зоне Лиги Чемпионов.

К слову, о главном бомбардире киевлян весной. Помните, как после поражения от "Ингульца" Владислав возмущался, что в ТОП-чемпионатах женщин-арбитров не назначают на матчи мужских команд? Во-первых, Ванат ошибся, во-вторых, теперь ему грозит дисквалификация на три матча за сексистские высказывания и штраф в 100 тысяч гривен. КДК уже принял соответствующее решение, но "Динамо" подало апелляцию, поэтому Ванат и сыграл против "Черноморца".

Горнякам пришлось помучиться 51 минуту, пока Конопля не забил после розыгрыша углового. Когда же прямую красную получил Паламарчук, рассеялись даже призрачные надежды на интригу. Автогол Павлова подытожил поединок – 0:2 в пользу "Шахтера", который оторвался от "Днепра-1" уже на пять очков.

В Первой лиге состоялось два поединка. "Карпаты" на собственном поле уступили "Металлургу" – решающим стал гол Векляка. Как следствие, запорожцы обошли львовян по дополнительным показателям (у обоих по 17 очков). А их обоих обошел ЛНЗ, который одолел "Дунаевцы" 0:2 (Тищенко и Норенков). Именно эта тройка - "Карпаты", "Металлург" и ЛНЗ разыграют два места, ведущие к переходным матчам за место в УПЛ.

Илья впервые провел полный матч в Английской Премьер-лиге, правда, не уберег "Борнмут" от поражения – "Кристалл Пелас" победил благодаря дублю Эзе. Команда украинца 14-я, ей нужно еще одно очко, чтобы официально сохранить место в АПЛ. Или дождаться неудачи "Лестера" в игре с "Ливерпулем". Мудрик в свою очередь просидел на скамье для запасных, когда его "Челси" играл вничью с "Ноттингэмом" – 2:2. МЮ обыграл "Вулверхэмптон" 2:0 и догнал "Ньюкасл", который в свою очередь не смог одолеть "Лидс" (2:2).

"Реал Соседад" мощно начал игру против команды украинца и повел 2:0. Но "Жирона" не сложила оружие и еще до перерыва отыгралась. Когда забивался первый гол, ассист отдал именно Виктор Цыганков. В итоге все так и завершилось – 2:2. "Жирона" поднялась на седьмое место, но ее еще может опередить "Райо Вальекано". Тем временем "Реал" обыграл "Хетафе" 1:0 (Асенсио) и снова обошел "Атлетико", но тот еще сыграет в воскресенье.

Россонери уступили "Специи" на выезде – 0:2. Коваленко вышел на замену на 90+3-й минуте, когда игра уже была сделана. Как следствие, за три тура до финиша "Милан" отстает от идущего четвертым "Лацио" на четыре очка. А вот "Интер" вышел на третье место, разгромив "Сассуоло" 4:2. При таких раскладах единственный шанс для "Милана" попасть в Лигу Чемпионов – это дисквалификация "Ювентуса". Ну можно еще сделать камбэк в противостоянии с "Интером" и выиграть ЛЧ в итоге, но есть сомнения после 0:2 в первой игре.