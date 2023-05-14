Поражение Динамо и Карпат, полный матч Забарного, ассист Цыганкова. Главные новости за 13 мая
А также возможное наказание для Ваната, победа Шахтера и проблемы Милана
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 13 мая
Динамо проиграло Черноморцу
Роман Григорчук и его команда продолжают поражать. Приехав в Киев, уже на 11-й минуте они вели в счете с преимуществом в два мяча – отличились Ермаков и Демченко. После перерыва "Динамо" смогло прийти в сознание – Ванат сначала сократил отставание, а потом помог Буяльскому сравнять. Однако киевляне не смогли дожать соперника, наоборот, пропустили третий гол – Демченко оформил дубль и принес "Черноморцу" победу. Одесситы поднялись на 9-е место, "Динамо" потеряло даже теоретические шансы финишировать в зоне Лиги Чемпионов.
Ванату грозит дисквалификация
К слову, о главном бомбардире киевлян весной. Помните, как после поражения от "Ингульца" Владислав возмущался, что в ТОП-чемпионатах женщин-арбитров не назначают на матчи мужских команд? Во-первых, Ванат ошибся, во-вторых, теперь ему грозит дисквалификация на три матча за сексистские высказывания и штраф в 100 тысяч гривен. КДК уже принял соответствующее решение, но "Динамо" подало апелляцию, поэтому Ванат и сыграл против "Черноморца".
Шахтер справился с Ингульцем
Горнякам пришлось помучиться 51 минуту, пока Конопля не забил после розыгрыша углового. Когда же прямую красную получил Паламарчук, рассеялись даже призрачные надежды на интригу. Автогол Павлова подытожил поединок – 0:2 в пользу "Шахтера", который оторвался от "Днепра-1" уже на пять очков.
Карпаты выпали из зоны переходных матчей
В Первой лиге состоялось два поединка. "Карпаты" на собственном поле уступили "Металлургу" – решающим стал гол Векляка. Как следствие, запорожцы обошли львовян по дополнительным показателям (у обоих по 17 очков). А их обоих обошел ЛНЗ, который одолел "Дунаевцы" 0:2 (Тищенко и Норенков). Именно эта тройка - "Карпаты", "Металлург" и ЛНЗ разыграют два места, ведущие к переходным матчам за место в УПЛ.
Забарный дебютировал в основе Борнмута
Илья впервые провел полный матч в Английской Премьер-лиге, правда, не уберег "Борнмут" от поражения – "Кристалл Пелас" победил благодаря дублю Эзе. Команда украинца 14-я, ей нужно еще одно очко, чтобы официально сохранить место в АПЛ. Или дождаться неудачи "Лестера" в игре с "Ливерпулем". Мудрик в свою очередь просидел на скамье для запасных, когда его "Челси" играл вничью с "Ноттингэмом" – 2:2. МЮ обыграл "Вулверхэмптон" 2:0 и догнал "Ньюкасл", который в свою очередь не смог одолеть "Лидс" (2:2).
Цыганков помог Жироне совершить камбек в Сан-Себастьяне
"Реал Соседад" мощно начал игру против команды украинца и повел 2:0. Но "Жирона" не сложила оружие и еще до перерыва отыгралась. Когда забивался первый гол, ассист отдал именно Виктор Цыганков. В итоге все так и завершилось – 2:2. "Жирона" поднялась на седьмое место, но ее еще может опередить "Райо Вальекано". Тем временем "Реал" обыграл "Хетафе" 1:0 (Асенсио) и снова обошел "Атлетико", но тот еще сыграет в воскресенье.
Милан отстает в борьбе за место в четверке
Россонери уступили "Специи" на выезде – 0:2. Коваленко вышел на замену на 90+3-й минуте, когда игра уже была сделана. Как следствие, за три тура до финиша "Милан" отстает от идущего четвертым "Лацио" на четыре очка. А вот "Интер" вышел на третье место, разгромив "Сассуоло" 4:2. При таких раскладах единственный шанс для "Милана" попасть в Лигу Чемпионов – это дисквалификация "Ювентуса". Ну можно еще сделать камбэк в противостоянии с "Интером" и выиграть ЛЧ в итоге, но есть сомнения после 0:2 в первой игре.
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