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Украинские саблистки - победительницы Кубка мира в Батуми

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В финале украинки победили сборную США

Украинские саблистки - победительницы Кубка мира в Батуми

Фото: twitter.com

Новина українською

Украинские саблистки завоевали золото Кубка мира в грузинском Батуми.

Четверка в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой победили в финале сборную США со счетом (45:42). Они принесли Украине первое с 2016 года командное золото Кубка мира среди женщин.

На пути к наградам украинки победили сборные Франции (45-44), Азербайджана (45-37) и Италии (54-36).

Пройденный этап стал первым отборочным к Олимпиаде-2024. Представители России и Беларуси не принимают участия в Кубке мира в Батуми.

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В статье: Ольга Харлан Олимпиада-2024 Алина Комащук Юлия Бакастова
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