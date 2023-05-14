Украинские саблистки - победительницы Кубка мира в Батуми

Украинские саблистки завоевали золото Кубка мира в грузинском Батуми.

Четверка в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой победили в финале сборную США со счетом (45:42). Они принесли Украине первое с 2016 года командное золото Кубка мира среди женщин.

На пути к наградам украинки победили сборные Франции (45-44), Азербайджана (45-37) и Италии (54-36).

Пройденный этап стал первым отборочным к Олимпиаде-2024. Представители России и Беларуси не принимают участия в Кубке мира в Батуми.