Кто вышел из Первой лиги в УПЛ, разгром Арсенала, Барса - чемпион. Главные новости за 14 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 14 мая

В рамках 26-го тура УПЛ луганская команда играла с харьковским "Металлистом" и уже на первой минуте повела в счете после автогола Мизюка. Затем Герреро закрепил преимущество, а Шахов оформил разгром. Гол Имерекова случился на 27-й минуте, после чего еще и Булеца не забил пенальти. Уже под занавес матча Бражко реализовал 11-метровый – 0:5 в итоге, у "Зари" такое же количество очков, как и у "Днепра-1", но команда Кучера свой матч сыграет в понедельник.

Полтавчане на выезде победили "Львов". Счет в начале второго тайма открыл Сефери, а перед финальным свистком Скляр забил второй мяч. "Кривбасс" в свою очередь обыграл "Рух" благодаря голу на 90-й минуте - Капич тоже реализовал пенальти. Команда из Кривого Рога отстает от "Александрии" на четыре балла, полтавчане – на шесть. В еще одном матче дня "Верес" одолел "Металлист 1925" благодаря голу Пасича. Ровенчане вырвались из зоны вылета и поднялись на десятую строчку.

В Первой лиге досрочно определились команды, получающие право повыситься в классе. "Оболонь" обыграла тернопольскую "Ниву" 1:2, а "Полесье" разгромило "Кремень" 5:0. Таким образом, киевляне и житомирцы даже теоретически не имеют возможности опуститься ниже второго места. Добавим, что за 3-е и 4-е места, ведущие к переходным матчам, ведут борьбу ЛНЗ, запорожский "Металлург" и "Карпаты".

К сожалению, воскресенье в Английской премьер-лиге прошло без украинцев – ни Зинченко, ни Миколенко не смогли сыграть за свои команды. Что интересно, "Арсенал" и "Эвертон" сыграли одинаково - проиграли гостям со счетом 0:3. Канониры уступили "Брайтону", а ириски были разбиты "Сити". Таким образом, "Арсенал" отстал от команды Гвардиолы уже на четыре очка, да еще имеет на игру больше. "Эвертон" в шаге от зоны вылета, он опустится на 17-е место, если "Лестер" в понедельник обыграет "Ливерпуль".

Каталонский гранд отмечает свой триумф за четыре тура до финиша. Разгромив "Эспаньол", он стал недосягаемым для "Атлетико" и "Реала". Роберт Левандовский забил свой 20-й и 21-й мяч, также отличились Бальде и Кунде. Тер Штегену на этот раз не удалось отстоять на ноль – блауграна стали праздновать задолго до окончания игры и в итоге пропустили дважды. Для "Барселоны" это 27-й чемпионский титул, у "Реала" – 35.

Провансальцы закрывали 35-й тур матчем против "Анже", который уже вылетел во второй дивизион. Руслан Малиновский вышел в основу и провел на поле все 90 минут. Результативными действиями не отличился, пасовал с показателем 87% точности. "Марсель" пропустил первым, но отыгрался и победил благодаря активности Санчеса - 3:1. Команда украинца остается третьей, отставание от "Ланса" составляет два очка.