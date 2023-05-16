Победы Днепра-1 и Александрии, проблемы Лестера, Пиоли под давлением. Главные новости за 15 мая
А также герои апреля в УПЛ и трансфер Байера
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 15 мая
Днепр-1 не отпускает Шахтер в отрыв
В матче 26-го тура команда Кучера играла на выезде с "Минаем". Закарпатцы сдерживали соперника до 79-й минуты, пока Пихаленок не подал на Довбика - Артем с нескольких метров не промахнулся. Это, к слову, 23-й гол форварда в текущем чемпионате, еще три, и он побьет рекорд Генриха Мхитаряна. В конце концов счет 0:1 таким и остался до завершения матча. "Днепр-1" отстает от "Шахтера" на два очка, "Минай" идет в зоне переходных матчей.
Александрия оторвалась от преследователей
Последний матч тура сыграли "Колос" и "Александрия". Команда Ротаня рисковала быть вовлечена в борьбу за пятое место, но сумела избежать проблем. Победу обеспечили быстрые мячи Ковальца и Логинова. Ответить "Колос" так и не сумел. "Александрия" занимает пятое место, опережая ближайшего преследователя ("Кривбасс") на семь очков.
УПЛ назвала главных героев апреля
Лучшим футболистом в прошлом месяце в чемпионате Украины был признан Артем Довбик, за которого проголосовали 39% болельщиков. Он в апреле отмечался в каждом сыгранном матче и в общей сложности записал на свой счет 8 голов. Лучшим тренером был избран Патрик ван Леувен. Под его руководством "Заря" в апреле выиграла 4 матча и однажды проиграла.
Ливерпуль не выпусти Лестер из зоны вылета
За два тура до финиша "Лестер", который выигрывал чемпионат Англии в 2016-м, рискует оказаться в числе главных неудачников сезона. В игре с "Ливерпулем" лисы проиграли 0:3. Героем встречи стал Салах, дважды ассистировавший Джонсу и однажды Александру-Арнольду. "Лестер" отстает от "Эвертона", который находится на спасительной 17-й строчке, на два очка, между ними еще есть "Лидс". Ливерпуль в свою очередь продолжает давить на МЮ и "Ньюкасл" - отставание от третьего и четвертого месяца составляет один балл.
Милан может сменить тренера
Итальянские СМИ сообщают, что владелец "Милана" Джерри Кардинале недоволен результатами команды в текущем сезоне и настроен сменить главного тренера. Интересно, что несколько месяцев назад стороны подписали новый контракт, рассчитанный до 2025 года. Кардинале также задает Пиоли вопрос, почему в этом сезоне не заиграли новички, купленные прошлым летом. Основным кандидатом на замену рассматривается Антонио Конте.
Байер подписал результативного защитника
Алехандро Гримальдо – воспитанник "Барселоны". С 2016 года играет за "Бенфику", в нынешнем сезоне он является одним из наиболее результативных игроков команды. На его счету 7 голов и 15 результативных передач. При этом играет Алекс на позиции левого защитника. Летом у него закончится контракт с лиссабонцами, но он уже определился с будущим – о подписании соглашения с 27-летним игроком объявил леверкузенский "Байер". Фармацевты, напомним, в этом сезоне играют в полуфинале Лиги Европы.
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