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Сборную Уругвая возглавил наставник, имеющий прозвище Сумасшедший

Общие новости
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Известный специалист вернулся к работе

Сборную Уругвая возглавил наставник, имеющий прозвище Сумасшедший

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Уругвая назначила Марсело Бьелса на пост главного тренера национальной команды. 67-летний аргентинец будет готовить сборную к отбору на ЧМ-2026, сообщает уругвайская федерация.

Это третий опыт работы Бьелсы со сборными. Он тренировал команды Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).

Последним его клубом был "Лидс", который он покинул в феврале 2022. Вместе с "павлинами" он проработал 3,5 года, выиграв Чемпионшип в сезоне 2019/20. Ранее он также возглавлял "Эспаньол", "Атлетик Бильбао", "Олимпик Марсель", "Лацио" и "Лилль".

В Аргентине Марсело называют "El Loco", что в переводе означает Сумасшедший.

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В статье: Марсело Бьелса Уругвай
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Источник:
auf.org.uy

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