Сборную Уругвая возглавил наставник, имеющий прозвище Сумасшедший

Федерация футбола Уругвая назначила Марсело Бьелса на пост главного тренера национальной команды. 67-летний аргентинец будет готовить сборную к отбору на ЧМ-2026, сообщает уругвайская федерация.

Это третий опыт работы Бьелсы со сборными. Он тренировал команды Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).

Последним его клубом был "Лидс", который он покинул в феврале 2022. Вместе с "павлинами" он проработал 3,5 года, выиграв Чемпионшип в сезоне 2019/20. Ранее он также возглавлял "Эспаньол", "Атлетик Бильбао", "Олимпик Марсель", "Лацио" и "Лилль".

В Аргентине Марсело называют "El Loco", что в переводе означает Сумасшедший.

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Bielsa asume como técnico de la Selección Mayor. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/5kLDD2aqsC — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 15, 2023