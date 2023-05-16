Сборную Уругвая возглавил наставник, имеющий прозвище Сумасшедший
Известный специалист вернулся к работе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Уругвая назначила Марсело Бьелса на пост главного тренера национальной команды. 67-летний аргентинец будет готовить сборную к отбору на ЧМ-2026, сообщает уругвайская федерация.
Это третий опыт работы Бьелсы со сборными. Он тренировал команды Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).
Последним его клубом был "Лидс", который он покинул в феврале 2022. Вместе с "павлинами" он проработал 3,5 года, выиграв Чемпионшип в сезоне 2019/20. Ранее он также возглавлял "Эспаньол", "Атлетик Бильбао", "Олимпик Марсель", "Лацио" и "Лилль".
В Аргентине Марсело называют "El Loco", что в переводе означает Сумасшедший.
???? ¡????????????????????????????????????????, ????????????????????????????!— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 15, 2023
Bielsa asume como técnico de la Selección Mayor. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/5kLDD2aqsC
✍???? “???????? ???????????????? ???????????? ???????? ????????́????????????????”— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 16, 2023
Marcelo Bielsa escribirá un nuevo capítulo en su libro…#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/E4I7B9hUQ6
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