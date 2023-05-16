Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
Где покажут бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
Top Rank Boxing
Боксер из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко почти всю карьеру шел в титул абсолютного чемпиона мира. Поединок против Дэвина Хейни, по всей вероятности, будет для него единственным шансом стать абсолютом. Соглашается с этим и сам боксер: "У меня нет времени. Я уже не молод. Только один бой и четыре пояса", - сказал Ломаченко в недавнем интервью. Добавить здесь нечего, ведь 35 лет для легкого веса – возраст уже достаточно критический. Поэтому в случае поражения еще один шанс вряд ли будет.
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Для 24-летнего Девина Хейни это сражение будет вторым в статусе абсолютного чемпиона мира. В течение 2022 года американец одержал две уверенные победы над Джорджем Камбососом единогласным решением судей, сперва забрав три пояса (одним он владел), а затем их защитив.
Ломаченко - Хейни когда бой и начало
Бой между Хейни и Ломаченко состоится в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand" в ночь с 20 на 21 мая. Начало основного карда запланировано на 05:00 утра по Киеву. Главное событие вечера должно начаться ориентировочно в 06:00 по Киеву.
Ломаченко - Хейни трансляция боя
В Украине ни один телеканал или ОТТ-платформа не согласились показывать этот поединок. Легально увидеть бой можно будет только на платформе ESPN+ PPV: просмотр этого боя обойдется в 60 долларов. В Великобритании бокс покажет телеканал Sky Sports.
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