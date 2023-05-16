  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой

Общие новости
(3 голосов)

Где покажут бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой

Top Rank Boxing

UA-Футбол
Новина українською

Боксер из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко почти всю карьеру шел в титул абсолютного чемпиона мира. Поединок против Дэвина Хейни, по всей вероятности, будет для него единственным шансом стать абсолютом. Соглашается с этим и сам боксер: "У меня нет времени. Я уже не молод. Только один бой и четыре пояса", - сказал Ломаченко в недавнем интервью. Добавить здесь нечего, ведь 35 лет для легкого веса – возраст уже достаточно критический. Поэтому в случае поражения еще один шанс вряд ли будет.

Для 24-летнего Девина Хейни это сражение будет вторым в статусе абсолютного чемпиона мира. В течение 2022 года американец одержал две уверенные победы над Джорджем Камбососом единогласным решением судей, сперва забрав три пояса (одним он владел), а затем их защитив.

Ломаченко - Хейни когда бой и начало

Бой между Хейни и Ломаченко состоится в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand" в ночь с 20 на 21 мая. Начало основного карда запланировано на 05:00 утра по Киеву. Главное событие вечера должно начаться ориентировочно в 06:00 по Киеву.

Читайте такжеТайсон Фьюри: Бой с Усиком должен пройти в этом году

Ломаченко - Хейни трансляция боя

В Украине ни один телеканал или ОТТ-платформа не согласились показывать этот поединок. Легально увидеть бой можно будет только на платформе ESPN+ PPV: просмотр этого боя обойдется в 60 долларов. В Великобритании бокс покажет телеканал Sky Sports.

По теме
yellow-arrow
Сборную Уругвая возглавил наставник, имеющий прозвище Сумасшедший
yellow-arrow
Победы Днепра-1 и Александрии, проблемы Лестера, Пиоли под давлением. Главные новости за 15 мая
yellow-arrow
Кто вышел из Первой лиги в УПЛ, разгром Арсенала, Барса - чемпион. Главные новости за 14 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
16.05.2023 в 19:57
Навіщо, щоб за Хейні вболівати?))
Ответить
0
-1
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
16.05.2023 в 20:07
х у е й н и
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде