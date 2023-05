Вслед за Спаллетти: Виллаш Боаш поздравил российский Зенит с чемпионством

Андре Вилаш-Боаш поздравил российский "Зенит" с чемпионством в домашнем чемпионате. Он записал видео для клубных медиа.

Ранее поздравить клуб из страны-агрессора решил также Лучано Спаллетти – действующий чемпион Италии с "Наполи". Оба специалиста в разное время тренировали "Зенит".

Португальский менеджер даже заговорил на русском в начале ролика: "Зенит, мой дорогой Семак, самые дорогие друзья. Поздравления".

Вилаш-Боаш находится без клуба с февраля 2021-го, когда его уволили из "Марселя". Специалист тренировал "Зенит" с марта 2014-го по май 2016-го.

A message from André Villas-Boas, the man who won us our first star! ⭐ pic.twitter.com/ap3xqNNg4n