  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Девин Хейни – Василий Ломаченко: коэффициенты и ставки на бой

Общие новости
(1 голосов)

Аналитики определили фаворита и андердога ближайшего противостояния

Девин Хейни – Василий Ломаченко: коэффициенты и ставки на бой

instagram.com/lomachenkovasiliy

UA-Футбол
Новина українською

Уже в эти выходные состоится один из главных боев года в легком весе. Опытный боксер из Белгород-Днестровска Василий Ломаченко попытается воспользоваться своим шансом и стать абсолютным чемпионом мира. Его соперник - молодой американец Дэвин Хейни, ныне владеющий всеми ключевыми поясами в легком весе.

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Аналитики считают, что именно 24-летний Хэйни очевидный фаворит этого противостояния. В неделю сражения на американца дают коэффициенты в районе 1.4. На победу Ломаченко букмекеры дают коэффициенты в районе 2.9-3.3.

Также аналитики уверены, что бой будет продолжаться более 10 раундов. Если вы согласны с этим мнением, можете сделать ставку с коэффициентом в районе 1.2. Если же противостояние завершится раньше, вы можете выиграть с коэффициентом около 4.5.

Наиболее очевидным развитием событий букмекеры считают победу Дэвина Хейни по очкам – 1.6, а досрочная победа американца оценивается в 6.0. На аккерманца дают коэффициенты значительно выше: 4.4 на победу решением судей и 8.5 на досрочную победу.

Favbet
3.30
17.0
1.48
Узнать больше

Напомним, что бой между Хейни и Ломаченко состоится в ночь с 20 на 21 мая ориентировочно в 6 утра по киевскому времени. Раньше мы рассказывали, где смотреть поединок.

Коэффициенты приведены на момент написания материала.

По теме
yellow-arrow
Вслед за Спаллетти: Виллаш Боаш поздравил российский Зенит с чемпионством
yellow-arrow
Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
yellow-arrow
Сборную Уругвая возглавил наставник, имеющий прозвище Сумасшедший
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде