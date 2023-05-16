Девин Хейни – Василий Ломаченко: коэффициенты и ставки на бой

Уже в эти выходные состоится один из главных боев года в легком весе. Опытный боксер из Белгород-Днестровска Василий Ломаченко попытается воспользоваться своим шансом и стать абсолютным чемпионом мира. Его соперник - молодой американец Дэвин Хейни, ныне владеющий всеми ключевыми поясами в легком весе.

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Аналитики считают, что именно 24-летний Хэйни очевидный фаворит этого противостояния. В неделю сражения на американца дают коэффициенты в районе 1.4. На победу Ломаченко букмекеры дают коэффициенты в районе 2.9-3.3.

Также аналитики уверены, что бой будет продолжаться более 10 раундов. Если вы согласны с этим мнением, можете сделать ставку с коэффициентом в районе 1.2. Если же противостояние завершится раньше, вы можете выиграть с коэффициентом около 4.5.

Наиболее очевидным развитием событий букмекеры считают победу Дэвина Хейни по очкам – 1.6, а досрочная победа американца оценивается в 6.0. На аккерманца дают коэффициенты значительно выше: 4.4 на победу решением судей и 8.5 на досрочную победу.

Напомним, что бой между Хейни и Ломаченко состоится в ночь с 20 на 21 мая ориентировочно в 6 утра по киевскому времени. Раньше мы рассказывали, где смотреть поединок .