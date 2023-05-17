  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Интер вышел в финал ЛЧ, форварда Динамо наказали за сексизм, УПЛ хотят расширить. Главные новости за 16 мая

Общие новости
(1 голосов)

Миланские разборки в Европе и уже привычно спорная УПЛ

Интер вышел в финал ЛЧ, форварда Динамо наказали за сексизм, УПЛ хотят расширить. Главные новости за 16 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" вышел в финал Лиги чемпионов

"Милан" проиграл соседям и второй поединок тоже - 0:1. Единственный мяч после идеального паса Ромелу Лукаку провел Лаутаро Мартинес. Для "Интера" будущий финал ЛЧ/КЕЧ будет шестым в истории клуба и первым с 2010 года, когда нерадзурри взяли трофей под руководством Жозе Моуриньо. На сей раз их соперником будет победитель пары "Ман Сити" - "Реал"; они сыграют сегодня.

Форварда "Динамо" отстранили на три матча за сексизм

Жертвой КДК стал Владислав Ванат, который после матча с "Ингульцом" "наехал" на Катерину Монзуль - мол, в топ-лигах женщины мужчин не судят. За этот сексизм "Динамо" также обязали выплатить штраф в 100,000 гривен; впрочем, у клуба еще есть право подать апелляцию.

УПЛ хотят расширить до 20 клубов - журналист

Об этом сообщает главред Профутбол Digital Владимир Зверов. По его информации, уже есть лоббисты этого решения среди больших клубов, и среди них стоящий на вылет "Львов". Напомним, в настоящее время в УПЛ играют 16 команд.

"Барселона" предлагает Месси 25 млн чистыми в год - СМИ

Это примерно втрое меньше, чем Лео зарабатывал до своего ухода в 2021 года, и в десятки раз меньше, чем могут предложить в Саудовской Аравии, но все равно это огромные деньги. Сообщается также, что Ла Лига не будет препятствовать сделке, а боссы "Барсы" уверены в успехе переговоров.

Марсело Бьелса возглавил сборную Уругвая

67-летний аргентинец будет готовить двукратных чемпионов мира к ЧМ-2026. Бьелса оставался без работы после ухода из "Лидса" в 2022 году. Ранее он уже тренировал сборные Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-10), поэтому такая работа ему не в новинку.

Александр Денисов устроился на работу в "Полесье"

Один из самых узнаваемых футбольных журналистов страны пошел работать в клуб, который уже в новом сезоне дебютирует в УПЛ. Денисов будет отвечать в "Полесье" за связи с медиа и маркетинг. Ранее житомирский клуб нанял директором Юрия Максимова. По всему видно, планы у "Полесья" наполеоновские.

По теме
yellow-arrow
Девин Хейни – Василий Ломаченко: коэффициенты и ставки на бой
yellow-arrow
Вслед за Спаллетти: Виллаш Боаш поздравил российский Зенит с чемпионством
yellow-arrow
Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде