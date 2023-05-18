Вынос Реала, Довбик в Марселе и чистка в Ливерпуле. Главные новости за 17 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 мая.

"Манчестер Сити" вышел в финал Лиги Чемпионов, уничтожив действующего победителя "Реал" (4:0, первая игра – 1:1). Мадрид получил два от Бернарду Силвы ещё до перерыва, а во второй половине Аканджи и Альварес добили команду Анчелотти. Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле. Вторым участником финала станет "Интер".

"Марсель" заинтересован в подписании форварда "Днепра-1" Артема Довбика, сообщает le 10 sport. Несмотря на дорогостоящее подписание Витиньи и наличие Алексиса Санчеса, "Марсель" намерен усилиться ещё одним нападающим. Текущий контракт украинца с "Днепром-1" истекает в конце календарного года. Сам Довбик подтвердил, что действительно контактировал с представителями "Марселя".

Печерский суд продлил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Ассоциации Юрию Записоцкому. Как сообщает журналист Константин Андриюк, им запрещено покидать территорию Украины и общаться с определенным кругом лиц. Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.

"Ливерпуль" объявил о предстоящем уходе четырёх игроков первого состава. В качестве свободных агентов летом клуб покинут Роберто Фирмино (31 год), Наби Кейта (28), Джеймс Милнер (37) и Алекс Окслейда-Чемберлен (29). Вышеуказанный квартет игроков брал с "Ливерпулем" золотые медали АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке Англии, Кубке лиги и клубном чемпионате мира.

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила Ивана Тоуни на 8 месяцев от футбола за нарушение правил о ставках. Наказание вступает в силу немедленно. Тоуни сможет вернуться к играм за "Брентфорд" 17 января 2024-го. В этом сезоне Тоуни забил 20 голов в АПЛ, что помогло "Брентфорду" держаться в верхней половине турнирной таблицы.