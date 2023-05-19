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Барселона - Реал: смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию полуфинала баскетбольной Евролиги

Общие новости
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Баскетбол, который вы не можете пропустить

Барселона - Реал: смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию полуфинала баскетбольной Евролиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня проходят полуфинальные встречи финала четырех Евролиги.

В первом из них Олимпиакос обыграл Монако 76:62 и уже пробился в финал.

Ну а второй полуфинал – воистину незаурядное событие – испанское классико, в котором Барселона сыграет с Реалом.

И даже если вы не очень следите за баскетболом, пропустить такое событие вы просто не миеете права.

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В статье: БК Реал (Мадрид) БК Барселона смотреть футбол онлайн
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