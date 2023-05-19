Барселона - Реал: смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию полуфинала баскетбольной Евролиги
Баскетбол, который вы не можете пропустить
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня проходят полуфинальные встречи финала четырех Евролиги.
В первом из них Олимпиакос обыграл Монако 76:62 и уже пробился в финал.
Ну а второй полуфинал – воистину незаурядное событие – испанское классико, в котором Барселона сыграет с Реалом.
И даже если вы не очень следите за баскетболом, пропустить такое событие вы просто не миеете права.
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