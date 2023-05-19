Барселона - Реал: смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию полуфинала баскетбольной Евролиги

Сегодня проходят полуфинальные встречи финала четырех Евролиги.

В первом из них Олимпиакос обыграл Монако 76:62 и уже пробился в финал.

Ну а второй полуфинал – воистину незаурядное событие – испанское классико, в котором Барселона сыграет с Реалом.

И даже если вы не очень следите за баскетболом, пропустить такое событие вы просто не миеете права.