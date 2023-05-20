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Девин Хейни – Василий Ломаченко: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию боя за титул абсолютного чемпиона в легком весе

Девин Хейни – Василий Ломаченко: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Боксер из Белгорода-Днестровского Василий Ломаченко пришел к своей цели: уже этой ночью его ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Его соперником станет американский боксер Дэвин Хейни. Что интересно, фаворитом в поединке считается как раз Хейни из-за своей молодости и больших габаритов. Ломаченко может ответить опытом и техникой. Однако хватит ли этого, чтобы побить 24-летнего Хейни, который в своем возрасте уже стал абсолютом?

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Противостояние между боксерами началось еще до начала боя: на церемонии взвешивания американец грубо толкнул аккерманца и сразу был прикрыт своей командой. Сам же бой между Ломаченко и Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая. Основной кард начнется в 03:00. Главное сражение вечера должно начаться не раньше 06:00 утра по киевскому времени.

В Украине это сражение бесплатно будет показано на Youtube-канале Top Rank. За рубежом легально смотрите бой ESPN+ по системе PPV, а в Великобритании - на Sky Sports.

Ранее мы сообщали, что аналитики считают Дэвина Хэйни фаворитом этого сражения.

Ломаченко - Хейни онлайн трансляция боя

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни смотреть футбол онлайн
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