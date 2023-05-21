Разгром от Динамо, Заря дышит в спину лидерам, Ман Сити уже чемпион. Главные новости за 20 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 20 мая

После ничьих с "Шахтером" и "Днепром-1" команда Руслана Ротаня капитулировала перед "Динамо". Счет открыл Андриевский, а Ванат закрепил преимущество. Сигеев якобы вернул интригу, но во втором тайме "Динамо" добавило еще три гола. Овчаренко воспользовался пасом Буяльского, Логинов забил в свои ворота, а затем Буяльский ассистировал Волошину. 1:5 в пользу бело-синих, но надежды на бронзу остаются призрачными…

…А все потому, что луганская "Заря" уверенно шагает по турнирной дистанции. На этот раз команда Ван Леувена обыграла "Ингулец". В первом тайме пенальти реализовал Бражко, а во втором забил Русин. "Заря" на восемь очков опережает "Динамо", на три отстает от "Днепра-1" и на пять от "Шахтера". В еще одном матче дня "Черноморец" уступил на своем поле "Минаю". Все решил единственный мяч, забитый после сольного прохода Гечевым. Закарпатцы догнали одесситов в турнирной таблице, обе команды делят девятую и десятую строчки, но все еще рискуют попасть в зону переходных матчей.

Как же здорово держался "Арсенал"... до мая. А потом все пошло кувырком. В последних турах вообще не удалось навязать борьбу и канониры сами подарили золото команде Хосепа Гвардиолы. Горожане на воскресный матч с "Челси" уже будут выходить в ранге чемпионов. А все потому, что "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 0:1 (Авонии). Таким образом, "Сити" стал недостижимым для "Арсенала", которому осталось сыграть один матч, при этом разрыв между командами составляет четыре очка. Для "Сити" это третье чемпионство подряд и пятое за последние шесть сезонов.

Начнём с того, что Илья Забарный отыграл полный матч против МЮ. Но не уберег "Борнмут" от поражения – красные дьяволы выиграли благодаря точному удару Каземиро. Между тем "Ливерпуль" на своем поле не смог обыграть "Астон Виллу". Вообще мог проиграть, но на 89-й минуте спас Фирмино, покидающий клуб. Таким образом, "Ливерпуль" отстал от МЮ и "Ньюкасла" уже на три очка. У команды Клоппа остался один матч, в то время как конкуренты сыграют по два поединка. Добавим, что "Эвертон" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1, ириски спасительный забили на 90+9) и все еще рискует вылететь, шансы остаются у "Лидса" и "Лестера". Миколенко не играл из-за травмы.

Незаурядное событие произошло в Бундеслиге. В предпоследнем туре "Бавария" проиграла "Лейпцигу" со счетом 1:3. И это при том, что Гнабри открыл счет в первом тайме, но после перерыва Лаймер сравнял, а Кунку и Собослаи затем реализовали по пенальти. Таким образом, уже сегодня "Боруссия" может выйти на первое место, но ей нужно обыграть на выезде "Аугсбург". Также заметим, что "Герта" окончательно упустила шансы на спасение – берлинцы вылетели во второй дивизион.

Команда Виктора Цыганкова своими весенними результатами вынудила себя рассматривать как претендента на еврокубки. Но "Вильярреал" все же сильнее. Победный гол был забит на 90+4 - 1:2 в пользу Желтой Субмарины. Виктор Цыганков отыграл полный матч, но результативными действиями не отличился. Тем временем "Барселона" на собственном поле проиграла "Реалу Сосьедад" 1:2. Баски как раз пытаются защитить свою четвертую строчку, ведущую в Лигу Чемпионов, от "Вильярреала".

Провансальцы играли на выезде важный матч с "Лиллем". "Марсель" ведет заочную борьбу за второе место с "Лансом" и не имеет права на ошибку, ведь отстает на два очка. И именно "Марсель" повел в счете в первом тайме, когда Клосс забил после паса Малиновского. Но после перерыва команда Фонсеки забила дважды, в то время как "Марсель" больше не отличался. Так что, если сегодня "Ланс" одолеет "Лорьян", то за два тура до завершения чемпионата будет опережать команду Малиновского на 5 очков.