Ломаченко проиграл Хэйни, судьи отобрали победу

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хейни (30-0; 15 КО) победил украинского боксера Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).

Решение судей по исходу 12 раундов 116-112; 115-113; 115-113 в пользу американца.

Василий хорошо начал поединок, с первого раунда попадал в голову соперника, в то время как Хэйни мог только бить в клинче и по корпусу.

Середина поединка, а именно 5 и 6 раунды однозначно забрал украинец, атакуя соперника комбинациями на разный вкус. Хэйни несколько выровнял ситуацию в 7-8 раунде, однако это скорее можно назвать равным поединком, чем чемпионской доминацией.

В 10 и 11 раунде Ломаченко едва не посадил соперника на пятую точку, однако тот сумел устоять и продолжить поединок. Последнюю трех минутку можно характеризовать как ровную.