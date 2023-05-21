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Ломаченко проиграл Хэйни, судьи отобрали победу

Общие новости
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(1 голосов)

Воровство на ровном месте

Ломаченко проиграл Хэйни, судьи отобрали победу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хейни (30-0; 15 КО) победил украинского боксера Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).

Решение судей по исходу 12 раундов 116-112; 115-113; 115-113 в пользу американца.

Василий хорошо начал поединок, с первого раунда попадал в голову соперника, в то время как Хэйни мог только бить в клинче и по корпусу.

Середина поединка, а именно 5 и 6 раунды однозначно забрал украинец, атакуя соперника комбинациями на разный вкус. Хэйни несколько выровнял ситуацию в 7-8 раунде, однако это скорее можно назвать равным поединком, чем чемпионской доминацией.

В 10 и 11 раунде Ломаченко едва не посадил соперника на пятую точку, однако тот сумел устоять и продолжить поединок. Последнюю трех минутку можно характеризовать как ровную.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Комментарии (13)
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walcom (Киев)
21.05.2023 в 09:20
онучку Алі зробили виняток
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0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
21.05.2023 в 09:00
Уася ватаченко , а що з є...ліцом ?
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.05.2023 в 08:37
Молодець, Хейні, відпесдив цю ватну гниду...
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+3
-1
Gayami (Киев)
21.05.2023 в 08:36
А если бы побели, то все кричали бы о великой украинской перемоге
Ответить
0
-5
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.05.2023 в 08:20
Скрєпи не допомогли? "Кляті судді руцький мір обідєлі! Гундяєв, ввєді вайска! Ко-ко-ко!"
Ответить
+3
-1
Gayami (Киев)
21.05.2023 в 08:32
А причем тут русский мир, он же за Украину выходил?
Ответить
0
-3
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.05.2023 в 08:40
Він за себе виходив і за руський мір
+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.05.2023 в 08:53
Gayami, купи собі трохи мозку, хоча б курячого.
0
0
alex.belogubko (одесса)
21.05.2023 в 08:09
Вася забыл где боксировал -левой вообще не работал--сдох после 6 раунда --вешай печатки на гвоздь --всё по делу так не доказывают своё премущество и Усик не поддержал кореша--года берут своё --реванша не будет --он не нужен с таким боксом
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0
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.05.2023 в 08:09
Пітарас отримав своє
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+3
-2
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.05.2023 в 07:58
Не дивився бій. Але в будь-якому разі не розумію цього заголовку. Це не судді відібрали перемогу, а така воля Божа. Тож немає сенсу сперечатись, боротись, чи взагалі щось робити. Просто змирись і продовжуй постити відео з московськими попами і російським спецназом.
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+5
-1
Cerega15 (Херсон)
21.05.2023 в 08:48
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+1
0
terber (ternopil)
21.05.2023 в 07:57
так йому і треба
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+5
-1

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