Ломаченко: Сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и мою православную церковь

Василий Ломаченко прокомментировал свое поражение в бою за звание абсолютного чемпиона мира против американца Девина Хейни.

"В первую очередь я хочу поблагодарить Бога. Во-вторых, большое спасибо моей команде: отцу, менеджеру, Андрею, катмену, моей семье, моим друзьям. И вам, народ: тем, кто постоянно поддерживал нас. Спасибо.

Я не хочу говорить [об этом поражении]. Все видели, что произошло сегодня. Думаю, я показал все, что могу.

Украденная победа? Я не хочу об этом говорить сейчас. Это не комфортный момент для меня. Спасибо всем, кто пришел.

Все было по правилам. Хейни стал лучше, чем был. Он – топ-боксер, но не топ-чемпион.

Что дальше? Прямо сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и поддерживать мою православную церковь", - сказал Ломаченко на ринге.