Ломаченко: Сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и мою православную церковь
Комментарий по горячим следам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Василий Ломаченко прокомментировал
"В первую очередь я хочу поблагодарить Бога. Во-вторых, большое спасибо моей команде: отцу, менеджеру, Андрею, катмену, моей семье, моим друзьям. И вам, народ: тем, кто постоянно поддерживал нас. Спасибо.
Я не хочу говорить [об этом поражении]. Все видели, что произошло сегодня. Думаю, я показал все, что могу.
Украденная победа? Я не хочу об этом говорить сейчас. Это не комфортный момент для меня. Спасибо всем, кто пришел.
Все было по правилам. Хейни стал лучше, чем был. Он – топ-боксер, но не топ-чемпион.
Что дальше? Прямо сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и поддерживать мою православную церковь", - сказал Ломаченко на ринге.
Напомним, что все три рефери отдали победу Хейни, однако зал и эксперты осудили это решение и считают, что у Ломаченко победу украли.
Популярное сейчас
- Калинина снялась с финала Мастерса в Риме
- Манчестер Сити - чемпион Англии 2022/23
- АПЛ. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0. Игра закончена
- Интер вышел в финал ЛЧ, форварда Динамо наказали за сексизм, УПЛ хотят расширить. Главные новости за 16 мая
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО