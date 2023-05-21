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Ломаченко: Сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и мою православную церковь

Общие новости
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(1 голосов)

Комментарий по горячим следам

Ломаченко: Сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и мою православную церковь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Василий Ломаченко прокомментировал свое поражение в бою за звание абсолютного чемпиона мира против американца Девина Хейни.

"В первую очередь я хочу поблагодарить Бога. Во-вторых, большое спасибо моей команде: отцу, менеджеру, Андрею, катмену, моей семье, моим друзьям. И вам, народ: тем, кто постоянно поддерживал нас. Спасибо.

Я не хочу говорить [об этом поражении]. Все видели, что произошло сегодня. Думаю, я показал все, что могу.

Украденная победа? Я не хочу об этом говорить сейчас. Это не комфортный момент для меня. Спасибо всем, кто пришел.

Все было по правилам. Хейни стал лучше, чем был. Он – топ-боксер, но не топ-чемпион.

Что дальше? Прямо сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и поддерживать мою православную церковь", - сказал Ломаченко на ринге.

Напомним, что все три рефери отдали победу Хейни, однако зал и эксперты осудили это решение и считают, что у Ломаченко победу украли.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.05.2023 в 08:50
П@здуй вже в гундяєвські попи, амьоба. Там твоє справжнє місце.
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0
0
Gayami (Киев)
21.05.2023 в 08:39
Молодец, все достойно
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0
-2

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