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Ломаченко – Хэйни: Видео-обзор лучших моментов поединка

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Это было ярко

Ломаченко – Хэйни: Видео-обзор лучших моментов поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок в легком весе. Действующий абсолютный чемпион мира, американец Девин Хэйни (30-0; 15 КО) победил украинского боксера Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).

Статистика боя

Комментарий Ломаченко

Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов боя Ломаченко – Хэйни:

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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