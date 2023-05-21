Ломаченко – Хэйни: Видео-обзор лучших моментов поединка
Это было ярко
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок в легком весе. Действующий абсолютный чемпион мира, американец Девин Хэйни (30-0; 15 КО)
Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов боя Ломаченко – Хэйни:
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