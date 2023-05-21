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Олимпиакос - Реал Мадрид: смотреть онлайн бесплатно финал баскетбольной Евролиги

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Кто станет новым королем Европы?

Олимпиакос - Реал Мадрид: смотреть онлайн бесплатно финал баскетбольной Евролиги

Фото: www.euroleaguebasketball.net

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в последний раз выигрывал баскетбольную Евролигу еще в 2018 году. "Олимпиакос" не поднимал главный трофей клубного европейского баскетбола еще дольше: с 2013-го. В этом сезоне обе команды определят между собой лучшего в решающем матче Финала четырех. Букмекеры считают фаворитом противостояния греков, но испанцы однозначно имеют по этому поводу собственное мнение.

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Баскетбол. Евролига. Финал
21 мая. Начало в 20:00
"Олимпиакос" - "Реал"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports

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В статье: БК Реал (Мадрид) баскетбольная Евролига смотреть футбол онлайн
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