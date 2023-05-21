Олимпиакос - Реал Мадрид: смотреть онлайн бесплатно финал баскетбольной Евролиги

"Реал" в последний раз выигрывал баскетбольную Евролигу еще в 2018 году. "Олимпиакос" не поднимал главный трофей клубного европейского баскетбола еще дольше: с 2013-го. В этом сезоне обе команды определят между собой лучшего в решающем матче Финала четырех. Букмекеры считают фаворитом противостояния греков, но испанцы однозначно имеют по этому поводу собственное мнение.

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Баскетбол. Евролига. Финал

21 мая. Начало в 20:00

"Олимпиакос" - "Реал"

Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports