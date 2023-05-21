Олимпиакос - Реал Мадрид: смотреть онлайн бесплатно финал баскетбольной Евролиги
Кто станет новым королем Европы?
Фото: www.euroleaguebasketball.net
"Реал" в последний раз выигрывал баскетбольную Евролигу еще в 2018 году. "Олимпиакос" не поднимал главный трофей клубного европейского баскетбола еще дольше: с 2013-го. В этом сезоне обе команды определят между собой лучшего в решающем матче Финала четырех. Букмекеры считают фаворитом противостояния греков, но испанцы однозначно имеют по этому поводу собственное мнение.
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Баскетбол. Евролига. Финал
21 мая. Начало в 20:00
"Олимпиакос" - "Реал"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Олімпіакос - Реал Мадрид дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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