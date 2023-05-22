Вылет Львова, слухи о Йовичевиче, прорыв Боруссии. Главные новости за 21 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 21 мая

В рамках 27-го тура чемпионата Украины состоялось два дерби – Харьковское и Львовское. Оба завершились с одинаковым счетом 2:0: "Металлист 1925" победил "Металлист" благодаря голам Безуглого и Чирука, а "Рух" одолел "Львов" после автогол Симинина и точного удара Рунича. Таким образом, "Львов" уже окончательно упустил шансы на спасение и следующий сезон проведет в Первой лиге. "Металлист" отстает от 14-го места, ведущего к переходным матчам, на 5 очков, поэтому и у харьковчан ситуация критическая. "Рух" сравнялся по очкам с "Ингульцем" и "Вересом", все трое отстают от "Миная" на два балла. "Металлист 1925" тоже не сильно далеко убежал – его преимущество составляет 3 очка.

Появилась информация, что владельца "Шахтера" Рината Ахметова не устраивает стиль игры команды под руководством Игоря Йовичевича. Он решил пригласить на пост наставника "Зари" Патрика Ван Леувена, тем более тот уже работал в структуре донецкого клуба. Впрочем, Дарио Срна эту информацию успел опровергнуть, заявив, что клуб полностью доверяет хорвату.

В Полтаве, говорят, недовольны обе стороны. Руководство клуба рассчитывало на более высокие результаты, а тренер не получил того усиления, которого хотел. Как следствие, в "Ворскле" уже сообщили Скрипнику, что в следующем сезоне будут делать ставку на молодых футболистов. Так что тренер рассматривает возможность досрочно покинуть свой пост.

Яремчкук впервые с февраля вышел в основе Брюгге на матч чемпионата Бельгии. Отыграл 58 минут, результативными действиями не отличился. "Брюгге" победил 2:0, но на турнирное положение это никак не влияет, команда четвертая. Михаил Мудрик вышел на замену в игре против "Манчестер Сити" и за 20 минут отдал лишь один пас и однажды пробил по воротам. "Челси" проиграл 0:1. А вот у Кочергина все хорошо – он оформил дубль за 5 минут и помог "Ракуву" победить "Вислу" 2:1. В течение чемпионата, в котором его команда стала чемпионом, Кочергин забил 12 голов. Андрей Ярмоленко проиграл 0:1, но его и Сергея Реброва "Аль-Айян" все же вышли в финал Кубка ОАЭ, ведь в первом поединке праздновал победу 4:0.

В субботу мюнхенцы проиграли "Лейпцигу". Чтобы выйти на первое место "Боруссии" нужно было обыграть "Аугсбург" на выезде. И дортмундцы справились! Хотя и заставили понервничать своих болельщиков, ведь не могли забить почти час. А потом дубль положил Аллер, еще один гол добавил Брандт – 0:3 в итоге. В последнем туре "Боруссии" нужно обыграть "Майнц". "Бавария" будет встречаться с "Кельном".

Королевский клуб уступил "Валенсии", которая вела борьбу за выживание и, кажется, спаслась. Все решил один гол в исполнении Лопеса. При этом в самом конце Винисиус Жуниор получил красную карточку за неспортивное поведение. Но до этого бразильца провоцировала расистскими оскорблениями. Он уже успел сделать резкое заявление об этой ситуации. "Атлетико" же разгромил "Осасуна" 3:0 и обошел "Реал" на один балл.

Турнирная борьба для Интера не завершена, ведь если миланцы не выиграют у Манчестер Сити и выпадут из ТОП-4 в Серии А, то в следующем сезоне останутся без Лиги Чемпионов. Поэтому нерадзури должны были обыгрывать уже чемпиона "Наполи", однако с задачей не справились. Гальярдини подвел команду, оставив ее в меньшинстве на 41-й минуте. Ангисса вывел "Наполи" вперед во втором тайме, но Лукаку нашел свой момент на 82-й. Вот только удержать ничью не удалось – Ди Лоренцо и Гаэтано обеспечили победу неаполитанцам 3:1. За два тура до финиша "Интер" занимает четвертое место, но его преимущество над "Миланом" составляет всего 2 очка.