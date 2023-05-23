Провал Карпат, наказание Ювентуса, исторический успех Ньюкасла. Главные новости за 22 мая
А также тяжелая судьба Львова и солидный трансфер Зари
фото - ФК Карпати
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 22 мая
Карпаты близки к тому, чтобы остаться в Первой лиге
Во втором по рангу дивизионе состоялись матчи предпоследнего тура. Вышедшие в элиту команды уже давно известны – это "Полесье" и "Оболонь". А вот за два следующих места, ведущих к переходным матчам, соревновались три команды. Вчера ЛНЗ разгромил "Карпаты" 4:1 и гарантировал себе минимум четвертую строчку. То есть один участник плей-офф уже определился. Кроме того, запорожский "Металлург" обыграл "Дунаевцы" 1:0 и оторвался от львовян на три очка. В последнем туре "Металлургу" достаточно не проиграть аутсайдеру чемпионской группы тернопольской "Ниве", чтобы опередить в итоге львовскую команду.
Львов может не доиграть чемпионат
СМИ сообщают, что владелец ФК "Львов" Богдан Копытко после того, как клуб окончательно потерял шансы спастись, решил его распустить. Игроков, якобы, уже проинформировали соответствующим образом и обязали забрать вещи из базы. Ожидается, что следующие два матча "Львов" еще сыграет, а вот в последнем туре на игру против "Черноморца" уже не поедет. Примечательно, что в понедельник перестал работать официальный сайт клуба.
Заря выкупит легионера
Панамец Эдуардо Герреро очень усилил луганскую команду в весенней части. В десяти матчах он забил пять голов и отдал пять результативных передач. Неудивительно, что "Заря" решила выкупить его контракт у тель-авивского "Маккаби". По информации источников, сумма сделки составит 400 тысяч евро. Добавим, что в прошлом туре в игре с "Ингульцем" он травмировался и рискует не сыграть в решающем матче против "Шахтера" в среду.
Украинцы продолжают атаку на Барселону
История с приветствием игроков "Барселоны" российских болельщиков не закончилась. Реакции от представителей украинского футбола продолжают сыпаться. Так УАФ предложила игрокам каталонского клуба встретиться с российскими фанатами в районе Бахмута или Авдеевки, а Сергей Ребров рекомендовал лучше исследоваться вопрос перед тем, как что-нибудь собираешься сделать.
С Ювентуса снова сняли очки
Как известно, зимой туринский клуб был наказан снятием 15 очков за финансовые махинации. "Юве" подал апелляцию, ее удовлетворили и вернули утраченное. Как следствие, команда Аллегри из середняка снова превратилась в потенциального участника Лиги Чемпионов. Но правосудие не успокоилось и подало иск в Апелляционный суд Итальянской федерации футбола. И тот удовлетворил ходатайство и постановил наказать Ювентус снятием 10 очков. На фоне этого решения туринцы проиграли "Эмполе" со счетом 1:4 в рамках 36-го тура Серии А, и сейчас занимают седьмое место с отставанием от "Ромы" в один балл. Римляне, к слову, едва спаслись в игре с "Салернитаной" – ничья 2:2.
Ньюкасл гарантировал себе Лигу Чемпионов
В последнем матче 37-го тура АПЛ встречались "Лестер" и "Ньюкасл". Для обоих этот матч был очень важным с точки зрения турнирной борьбы – лисы сражаются за выживание, сороки за бронзу. В итоге победитель так и не был выявлен. Но ничья позволила "Ньюкаслу" гарантировать себе минимум четвертое место по итогам сезона – для "Ливерпуля" команду Эдда Хау уже недостижима. Так что "Ньюкасл" попадает в Лигу Чемпионов впервые за 20 лет. А вот "Лестер" обошел "Лидс", но это не сильно помогло. Отставание от "Эвертона", находящегося на спасительном 17 месте, составляет два очка. В последнем туре "Лестер" играет с "Вест Хэмом", а "Эвертон" – с "Борнмутом".
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