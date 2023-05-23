Провал Карпат, наказание Ювентуса, исторический успех Ньюкасла. Главные новости за 22 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 22 мая

Во втором по рангу дивизионе состоялись матчи предпоследнего тура. Вышедшие в элиту команды уже давно известны – это "Полесье" и "Оболонь". А вот за два следующих места, ведущих к переходным матчам, соревновались три команды. Вчера ЛНЗ разгромил "Карпаты" 4:1 и гарантировал себе минимум четвертую строчку. То есть один участник плей-офф уже определился. Кроме того, запорожский "Металлург" обыграл "Дунаевцы" 1:0 и оторвался от львовян на три очка. В последнем туре "Металлургу" достаточно не проиграть аутсайдеру чемпионской группы тернопольской "Ниве", чтобы опередить в итоге львовскую команду.

СМИ сообщают, что владелец ФК "Львов" Богдан Копытко после того, как клуб окончательно потерял шансы спастись, решил его распустить. Игроков, якобы, уже проинформировали соответствующим образом и обязали забрать вещи из базы. Ожидается, что следующие два матча "Львов" еще сыграет, а вот в последнем туре на игру против "Черноморца" уже не поедет. Примечательно, что в понедельник перестал работать официальный сайт клуба.

Панамец Эдуардо Герреро очень усилил луганскую команду в весенней части. В десяти матчах он забил пять голов и отдал пять результативных передач. Неудивительно, что "Заря" решила выкупить его контракт у тель-авивского "Маккаби". По информации источников, сумма сделки составит 400 тысяч евро. Добавим, что в прошлом туре в игре с "Ингульцем" он травмировался и рискует не сыграть в решающем матче против "Шахтера" в среду.

История с приветствием игроков "Барселоны" российских болельщиков не закончилась. Реакции от представителей украинского футбола продолжают сыпаться. Так УАФ предложила игрокам каталонского клуба встретиться с российскими фанатами в районе Бахмута или Авдеевки, а Сергей Ребров рекомендовал лучше исследоваться вопрос перед тем, как что-нибудь собираешься сделать.

Как известно, зимой туринский клуб был наказан снятием 15 очков за финансовые махинации. "Юве" подал апелляцию, ее удовлетворили и вернули утраченное. Как следствие, команда Аллегри из середняка снова превратилась в потенциального участника Лиги Чемпионов. Но правосудие не успокоилось и подало иск в Апелляционный суд Итальянской федерации футбола. И тот удовлетворил ходатайство и постановил наказать Ювентус снятием 10 очков. На фоне этого решения туринцы проиграли "Эмполе" со счетом 1:4 в рамках 36-го тура Серии А, и сейчас занимают седьмое место с отставанием от "Ромы" в один балл. Римляне, к слову, едва спаслись в игре с "Салернитаной" – ничья 2:2.

В последнем матче 37-го тура АПЛ встречались "Лестер" и "Ньюкасл". Для обоих этот матч был очень важным с точки зрения турнирной борьбы – лисы сражаются за выживание, сороки за бронзу. В итоге победитель так и не был выявлен. Но ничья позволила "Ньюкаслу" гарантировать себе минимум четвертое место по итогам сезона – для "Ливерпуля" команду Эдда Хау уже недостижима. Так что "Ньюкасл" попадает в Лигу Чемпионов впервые за 20 лет. А вот "Лестер" обошел "Лидс", но это не сильно помогло. Отставание от "Эвертона", находящегося на спасительном 17 месте, составляет два очка. В последнем туре "Лестер" играет с "Вест Хэмом", а "Эвертон" – с "Борнмутом".