Правительство Камеруна запретило сборной играть против России
Африканская команда отказалась от спарринга с россиянами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Камеруна по футболу отказалась от проведения контрольного матча с Россией. Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".
Отмечается, что правительство африканской страны запретило играть национальной команде против россиян. Игру должна была состояться 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве.
Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Изменено время начала матча между сборными Украины и Мальты
- Игроки Полесья получат солидные премиальные, если выиграют Первую лигу
- "Важно напомнить миру, что начала войну РФ". В США отреагировали на события в Белгородской области
- Ломаченко – Хэйни: Видео-обзор лучших моментов поединка
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул (Звягель )
23.05.2023 в 12:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн