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Правительство Камеруна запретило сборной играть против России

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(1 голосов)

Африканская команда отказалась от спарринга с россиянами

Правительство Камеруна запретило сборной играть против России

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Камеруна по футболу отказалась от проведения контрольного матча с Россией. Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что правительство африканской страны запретило играть национальной команде против россиян. Игру должна была состояться 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.

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В статье: Камерун Национальная сборная Камеруна война с россией
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
23.05.2023 в 12:55
Чудово
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