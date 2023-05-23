Правительство Камеруна запретило сборной играть против России

Сборная Камеруна по футболу отказалась от проведения контрольного матча с Россией. Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что правительство африканской страны запретило играть национальной команде против россиян. Игру должна была состояться 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.