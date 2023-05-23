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Роналду хочет досрочно покинуть Аль-Наср: источник назвал причину

Общие новости
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Португалец перешел в клуб 5 месяцев назад

Роналду хочет досрочно покинуть Аль-Наср: источник назвал причину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Криштиану Роналду может досрочно завершить свои выступления на Ближнем Востоке. Звездный португалец хочет расторгнуть контракт с саудовским "Аль-Насром", сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что причиной такого шага является недовольство Роналду инфраструктурой Саудовской Аравии. По мнению 38-летнего форварда, она очень далека от современности.

Ближайшее окружение футболиста тоже недовольно и радостно вернулось бы в Европу или искало другие варианты. Если Криштиану покинет "Аль-Наср" без уважительной причины, то будет вынужден заплатить компенсацию за оставшиеся по контракту 2 года.

Роналду перешел в "Аль-Наср" 1 января 2023 года. На данный момент он провел 17 матчей за саудовский клуб, забил 13 мячей и выполнил 2 ассиста.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Mundo Deportivo

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