Роналду хочет досрочно покинуть Аль-Наср: источник назвал причину

Нападающий Криштиану Роналду может досрочно завершить свои выступления на Ближнем Востоке. Звездный португалец хочет расторгнуть контракт с саудовским "Аль-Насром", сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что причиной такого шага является недовольство Роналду инфраструктурой Саудовской Аравии. По мнению 38-летнего форварда, она очень далека от современности.

Ближайшее окружение футболиста тоже недовольно и радостно вернулось бы в Европу или искало другие варианты. Если Криштиану покинет "Аль-Наср" без уважительной причины, то будет вынужден заплатить компенсацию за оставшиеся по контракту 2 года.

Роналду перешел в "Аль-Наср" 1 января 2023 года. На данный момент он провел 17 матчей за саудовский клуб, забил 13 мячей и выполнил 2 ассиста.