Провал Барсы, Цыганков заработал пенальти, УПЛ выбрала президента. Главные новости за 23 мая
Богатый на события день в украинском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Silva Cosentino/NurPhoto
Реброва объявят тренером сборной Украины 30 мая
Так пишут СМИ. Двумя днями ранее Сергей Станиславович закончит работу в ОАЭ и выедет в Украину, а уже 5 июня под его руководством начнется подготовительный сбор сине-желтых к матчам отбора на Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.
Цыганков заработал пенальти на поле "Сельты"
Сделал это украинец на дриблинге, обыграв от одного из лидеров "Кельтов" Хави Галана. Сам же пенальти реализовал легенда "Жироны" Кристиан Стуани и этим принес каталонцам ничью - 1:1. Всего на счету Цыганкова уже 3 гола и 5 ассистов после переезда в Испанию, а его команда неожиданно борется за место в еврокубках.
"Барселона" потерпела второе кряду поражение в статусе чемпиона
После провала с "Реалом Сосьедад" (1:2) каталонцы проиграли еще и "Вальядолиду" (1:3), который отчаянно борется за выживание. Команда Хави играла инертно, допустила уйму ошибок в защите, и ее поражение полностью справедливо.
УПЛ выбрала президента после трех лет перерыва
Им стал многолетний исполнительный директор организации Евгений Дикий. До него последним главой УПЛ был швейцарец Томас Гримм, который запомнился заявлениями насчет "единого пула", но ушел ни с чем в 2020 году.
Клубы элиты склоняются к созданию платформы УПЛ-ТВ
Вчера представители клубов встретились в Доме футбола, чтобы это обсудить, и большинство высказалось именно за такую ОТТ-платформу, а не продажу прав различным медиа-компаниям, как было раньше. Сообщается также, что автор такой модели - менеджер "Шахтера" Юрий Свиридов, но заработает ли она - все еще большой вопрос. Предстоит согласовать еще много нюансов.
"Арсенал" продлил контракт с форвардом сборной Англии
21-летний Букайо Сака подписал с "Канонирами" контракт до 2027 года - и это безусловный успех клуба. Юный вингер в этом сезоне сыграл 47 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач за "Арсенал"; также он выходит в основе сборной Англии. С такой молодежью у "Канониров" есть будущее.
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