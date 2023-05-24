Провал Барсы, Цыганков заработал пенальти, УПЛ выбрала президента. Главные новости за 23 мая

Так пишут СМИ. Двумя днями ранее Сергей Станиславович закончит работу в ОАЭ и выедет в Украину, а уже 5 июня под его руководством начнется подготовительный сбор сине-желтых к матчам отбора на Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

Сделал это украинец на дриблинге, обыграв от одного из лидеров "Кельтов" Хави Галана. Сам же пенальти реализовал легенда "Жироны" Кристиан Стуани и этим принес каталонцам ничью - 1:1. Всего на счету Цыганкова уже 3 гола и 5 ассистов после переезда в Испанию, а его команда неожиданно борется за место в еврокубках.

После провала с "Реалом Сосьедад" (1:2) каталонцы проиграли еще и "Вальядолиду" (1:3), который отчаянно борется за выживание. Команда Хави играла инертно, допустила уйму ошибок в защите, и ее поражение полностью справедливо.

Им стал многолетний исполнительный директор организации Евгений Дикий. До него последним главой УПЛ был швейцарец Томас Гримм, который запомнился заявлениями насчет "единого пула", но ушел ни с чем в 2020 году.

Вчера представители клубов встретились в Доме футбола, чтобы это обсудить, и большинство высказалось именно за такую ОТТ-платформу, а не продажу прав различным медиа-компаниям, как было раньше. Сообщается также, что автор такой модели - менеджер "Шахтера" Юрий Свиридов, но заработает ли она - все еще большой вопрос. Предстоит согласовать еще много нюансов.

21-летний Букайо Сака подписал с "Канонирами" контракт до 2027 года - и это безусловный успех клуба. Юный вингер в этом сезоне сыграл 47 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач за "Арсенал"; также он выходит в основе сборной Англии. С такой молодежью у "Канониров" есть будущее.