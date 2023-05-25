Самоликвидация Днепра-1, прощание Альбы и кубковая магия Индзаги. Главные новости за 24 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 мая.

"Днепр-1" потерпел сенсационное поражение от "Ворсклы" (1:2), позволив "Шахтёру" практически решить исход чемпионской гонки. "Горняки" воспользовались подарком конкурента, без шансов обыграв "Зарю" (0:3). Таким образом "Шахтёр" за два тура до финиша имеет 5-очковый отрыв от "Днепра-1". В следующие выходные эти двое встретятся в личной дуэли.

"Барселона" расстаётся с очередной легендой. Вслед за Серхио Бускетсом об уходе объявил и Жорди Альба, за спиной которого 11 лет в футболке "блауграны". Стороны решили не продлевать сотрудничество, так что Альба 30 июня станет свободным агентом. С каталонским клубом 34-летний латераль завоевал 19 трофеев и провел 458 поединков.

"Интер" обыграл "Фиорентину" (2:1), выиграв второй кряду титул Кубка Италии. Исход встречи решил дубль Лаутаро Мартинеса. Для Симоне Индзаги это четвёртый итальянский кубковый трофей с "нерадзурри" и 7-й в тренерской карьере, что является рекордом среди всех наставников. 10 июня у Индзаги будет возможность пополнить коллекцию трофеев в финале ЛЧ против "Манчестер Сити".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе определился со своим будущим в клубе. L’Equipe сообщает, что французская суперзвезда не планирует больше задерживаться на родине. Мбаппе не планирует активировать опцию продления контракта с парижанами до лета 2025 года, которая бы принесла ему почти 90 млн евро. Вместо этого Килиан покинет клуб в 2024-м году в качестве свободного агента.

В среду состоялся финальный матч Кубка Кипра, в котором "Омония" встретилась с АЕЛ-ом. Команда украинцев Артема Беседина и Романа Безуса завоевала трофей, благодаря единственному голу в матче, который забил Ансарифард на 84-й минуте. Безус начал матч в запасе и вышел на замену на 73-й минуте. А вот Беседин не сыграл в финале из-за травмы.