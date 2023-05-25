Зидан отклонил предложение от клуба Роналду на 150 миллионов евро за 2 года
Француз хочет работать принципиально в топ-5
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Аль-Наср" предложил Зинедину Зидану контракт на 2 сезона общей суммой в 150 миллионов евро. Главный тренер отклонил это предложение.
Менеджер ожидает, что ему поступят предложения из топ-5 лиг.
"Аль-Наср" при этом хочет пригласить именитого тренера в пару к Криштиану Роналду в нападении.
Зидан расстался с "Реалом" летом 2021-го и с того времени не работает. Его также связывают с местами в "ПСЖ" и "Ювентусе", которые в скором времени могут освободиться.
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Источник:footmercato.net
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.05.2023 в 23:53
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