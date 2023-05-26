Автогол года. В Литве голкипер, выполняя удар от ворот, зарядил мячом в голову партнера
Это нужно увидеть своими глазами
Скриншот из трансляции
В матче 1/8 Кубка Литвы между командами "Кауно Жальгирис" и "Жальгирис" был забит крайне нелепый автогол.
На 80-й минуте поединка при счете 2:0 в пользу "Кауно" вратарь проигрывающей команды Томислав Дука попытался как можно быстрее ввести мяч в игру, но попал снарядом в голову защитника Стипе Вучура, отправив партнера в нокдаун.
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От затылка полевого футболиста сфера залетел в ворота, а двойку на табло сменила тройка. Наставник "Жальгириса" после финального свистка назвал автогол абсурдным и отметил, что путь для его подопечных в Кубке подошел к концу.
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SSFC (Белозерье)
26.05.2023 в 13:45
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