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Автогол года. В Литве голкипер, выполняя удар от ворот, зарядил мячом в голову партнера

Общие новости
(3 голосов)

Это нужно увидеть своими глазами

Автогол года. В Литве голкипер, выполняя удар от ворот, зарядил мячом в голову партнера

Скриншот из трансляции

Новина українською

В матче 1/8 Кубка Литвы между командами "Кауно Жальгирис" и "Жальгирис" был забит крайне нелепый автогол.

На 80-й минуте поединка при счете 2:0 в пользу "Кауно" вратарь проигрывающей команды Томислав Дука попытался как можно быстрее ввести мяч в игру, но попал снарядом в голову защитника Стипе Вучура, отправив партнера в нокдаун.

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От затылка полевого футболиста сфера залетел в ворота, а двойку на табло сменила тройка. Наставник "Жальгириса" после финального свистка назвал автогол абсурдным и отметил, что путь для его подопечных в Кубке подошел к концу.

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В статье: автогол Жальгирис (Каунас)
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Комментарии (1)
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SSFC (Белозерье)
26.05.2023 в 13:45
Голкіпер робив все правильно, він прикривав ближній кут, скільки встиг вийшов з воріт, але удар з майже воротарського майданчика був чітким і в дальній кут. Питання залишаються до захисників, як можна боротись за м'яч стоячи до нього спиною?
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