США - Германия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЧМ по хоккею

На групповом этапе немцам удалось дать бой американской сборной и по ходу второго периода даже вести в счете. Однако фаворит все равно возобладал, дожав в третьей двадцатиминутке. Сейчас у Германии еще один шанс создать сенсацию и прервать серию из семи подряд поражений США: последний раз эта европейская команда побеждала "звездно-полосатых" еще в 2017-м.

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Чемпионат мира по хоккею. Полуфинал

27 мая. Начало в 18:20

США – Германия

Трансляция – Youtube-канал Xsport