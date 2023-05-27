США - Германия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЧМ по хоккею
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата мира по хоккею
Фото: iihf.com / Автор невідомий
На групповом этапе немцам удалось дать бой американской сборной и по ходу второго периода даже вести в счете. Однако фаворит все равно возобладал, дожав в третьей двадцатиминутке. Сейчас у Германии еще один шанс создать сенсацию и прервать серию из семи подряд поражений США: последний раз эта европейская команда побеждала "звездно-полосатых" еще в 2017-м.
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Чемпионат мира по хоккею. Полуфинал
27 мая. Начало в 18:20
США – Германия
Трансляция – Youtube-канал Xsport
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