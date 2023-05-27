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Аль-Наср с Роналду потерял шансы на чемпионство

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Португалец не выиграл ни одного трофея с сезона 20/21

Аль-Наср с Роналду потерял шансы на чемпионство

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" сегодня сыграл гостевой матч против "Иттифака", который закончился со счетом 1:1. Таким образом команда Роналду потеряла математические шансы на чемпионство.

Нападающий не выигрывает трофеи с сезона 20/21. Последним для португальца стали командные призы выигранные во времена "Ювентуса". Это были Кубок и Суперкубок Италии.

В этом сезоне "Аль-Наср" идет на второй строчке. За 29 туров команда набрала 64 балла.

Роналду сыграл за клуб 15 матчей, забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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