Аль-Наср с Роналду потерял шансы на чемпионство

"Аль-Наср" сегодня сыграл гостевой матч против "Иттифака", который закончился со счетом 1:1. Таким образом команда Роналду потеряла математические шансы на чемпионство.

Нападающий не выигрывает трофеи с сезона 20/21. Последним для португальца стали командные призы выигранные во времена "Ювентуса". Это были Кубок и Суперкубок Италии.

В этом сезоне "Аль-Наср" идет на второй строчке. За 29 туров команда набрала 64 балла.

Роналду сыграл за клуб 15 матчей, забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.