Израиль драматически прошел в плей-офф, Бразилия и Италия победили. Результаты матчей ЧМ U-20

В ночь с 27 на 28 мая определились еще несколько участников плей-офф молодежного Чемпионата мира (U-20).

Участники группы D Бразилия и Италия одержали синхронные победы над Нигерией (2:0) и Доминиканской республикой (3:0) соответственно. "Селесао" и "скуадра адзурра" заняли первые два места с шестью очками в активе и прошли в плей-офф.

Также в следующем раунде будет играть и Нигерия, ведь в рейтинге третьих команд она не опустится ниже четвертого места – это дает ей право принять участие в матчах навылет.

В поединках группы C прошел очень драматический матч. Япония перед перерывом матча против Израиля повела в счете, а во втором тайме еще осталась в большинстве. Однако соперник забил два гола на 76-й и 90+2 минуте и вырвал волевую победу (2:1). Израиль занял второе место в группе и опустил “самураев” на третью позицию. Япония потеряла шансы на выход в плей-офф.

Выиграла квартет C Колумбия. Она после двух туров оформила шесть очков и досрочно возглавила группу. В третьем раунде колумбийцы на 90+5-й минуте сравняли счет в матче против Сенегала (1:1).

Напомним, что матчи проходят в Аргентине. Финал запланирован на 11 июня. Действующим победителем Чемпионата мира U-20 является сборная Украины.