Канада – Германия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала ЧМ по хоккею
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата мира по хоккею
iihf.com
После сенсационной
В последний раз представители страны кленового листа побеждали на хоккейном мундиале в 2021 году, обыграв в финале Финляндию. Немцы дважды в истории становились серебряными призерами ЧМ (1930, 1953), еще дважды – бронзовыми (1932, 1934).
Старт сегодняшнего финала запланирован на 20:20 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча Канада – Германия:
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