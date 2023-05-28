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Канада – Германия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала ЧМ по хоккею

Общие новости
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата мира по хоккею

Канада – Германия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала ЧМ по хоккею

iihf.com

UA-Футбол
Новина українською

После сенсационной победы сборной Германии над командой США, "бундесманшафт" нужно сделать не менее сенсационную вещь – победить 27-кратного чемпиона планеты, сборную Канады.

В последний раз представители страны кленового листа побеждали на хоккейном мундиале в 2021 году, обыграв в финале Финляндию. Немцы дважды в истории становились серебряными призерами ЧМ (1930, 1953), еще дважды – бронзовыми (1932, 1934).

Старт сегодняшнего финала запланирован на 20:20 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча Канада – Германия:

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В статье: Германия Канада чемпионат мира по хоккею смотреть футбол онлайн
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